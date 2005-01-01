У Полтаві 25-річний молодик з ножем погрожував двом підліткам та вимагав у них гроші

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25-річному молодику, який у Полтаві погрожував двом підліткам ножем та відібрав у них гроші, повідомили про підозру. Про це йдеться на сайті прокуратури Полтавської області.





За версією слідства, ввечері 7 січня цього року підозрюваний підійшов до двох перехожих 18 та 16 років і запитав, чи є у них гроші. Отримавши негативну відповідь, він почав погрожувати старшому хлопцю ножем. Юнак дістав із кишені 9 грн. Вирвавши з рук купюри, полтавець наставив ножа до грудей молодшого. Останній змушений був дістати гаманець, з якого нападник висмикнув не менше 390 грн.





Через 30 хвилин молодика затримали працівники поліції, яких викликали потерпілі.



У рамках розслідування кримінального провадження 25-річний зловмисник повідомлений про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи (ч. 1 ст. 187 КК України). Також йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.