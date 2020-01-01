Происшествия

У Кременчуці четверо неповнолітніх відібрали у чоловіка телефон

Сегодня, 13:28 Просмотров: 1 617 Комментариев: 5

 

На 35-річного потерпілого напали вночі на вулиці Першотравневій

Сьогодні, 13 січня, близько 3.00 на вулиці Першотравневій до поліцейських звернувся 35-річний громадянин. Він повідомив, що його побили та відібрали мобільний телефон. Після чого останні пішли у невідомому напрямку, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Потерпілий описав зловмисників, патрульні передали орієнтування всім нарядам та почали пошук. Через деякий час патруль помітив схожих осіб, які помітно нервували та всіляко намагались уникнути спілкування з інспекторами. Коли на місце привезли потерпілого, він одразу впізнав своїх кривдників. Під час поверхневої перевірки в одного з порушників знайшли мобільний телефон постраждалого.


 


До нападу причетні неповнолітні: 15, 16 років та двоє 17-річних юнаків.


Патрульні затримали ймовірних грабіжників та передали слідчо-оперативній групі.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: грабеж несовершеннолетние

Комментарии: 5

2 260
Dmitriys:
Сегодня, 13:54

Скорее всего половина из продолжит свой путь воровства. Это бракованые члены общества Вы хотите чтоб Ваши дети с ними учились? А что дальше толпой нападут на женщину? 


+43
172
orca:
Сегодня, 14:16

Какие расслабленные позы на фото...По крайней мере 3-х уже можно (и нужно!) привлекать к уголовной ответственности


+32
251
__Shaytan__:
Сегодня, 14:32

14 вже є, будуть тепер жити через дорогу від молокозаводу


+16
1 459
Kebchik:
Сегодня, 14:53

"....До нападу причетні неповнолітні: 15, 16 років та двоє 17-річних юнаків...."

 

А пятому сколько годиков?smile


+6
1 498
Хатаб:
Сегодня, 16:28

"...Він повідомив, що його побили та відібрали мобільний телефон. Після чого останні пішли у невідомому напрямку..."

 

Хто останні? Навчіться вже ясно викладати свої думки.


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