У Кременчуці четверо неповнолітніх відібрали у чоловіка телефон

Сегодня, 13:28 Просмотров: 1 617 Комментариев: 5

Сьогодні, 13 січня, близько 3.00 на вулиці Першотравневій до поліцейських звернувся 35-річний громадянин. Він повідомив, що його побили та відібрали мобільний телефон. Після чого останні пішли у невідомому напрямку, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Потерпілий описав зловмисників, патрульні передали орієнтування всім нарядам та почали пошук. Через деякий час патруль помітив схожих осіб, які помітно нервували та всіляко намагались уникнути спілкування з інспекторами. Коли на місце привезли потерпілого, він одразу впізнав своїх кривдників. Під час поверхневої перевірки в одного з порушників знайшли мобільний телефон постраждалого.









До нападу причетні неповнолітні: 15, 16 років та двоє 17-річних юнаків.





Патрульні затримали ймовірних грабіжників та передали слідчо-оперативній групі.