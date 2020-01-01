«Кремінь» отримав по зубах від лідера Вищої ліги

11 та 12 січня баскетболісти «Кременя» вдома приймали лідерів Вищої ліги – «Кривий Ріг-Прометей-2». На жаль, нашим «слонам» не вистачило досвіду, щоб дати гідну відсіч лідерам. У перший день господарі майданчика провалили всі чверті, хоча в останній «слонам» вдалося поборотися й поступитися лише на 1 очко.
«Кремінь» - «Кривий Ріг» - 67:121 (17:30, 14:30, 13:37, 23:24)
«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Коваль, Сатулов, Станішевський – Луценко, Онокій, Мельничук, Рогозний, Сапсай, Ханілевич
«Кривий Ріг»: Старцев, Фролов, Водолазький, Горобченко, Куліш – Бублик, Унгурян, Михайліді, Сєргєйчик, Серпілін, Гладун. Головний тренер: Сергій Корабльов
У порівнянні з першим днем, «Кремінь» вніс лише один коректив у стартовий склад – випустив Ханілевича замість Сатулова. А ось гості в основному складі змін не внесли.
«Кремінь» - «Кривий Ріг» - 71:134 (21:39, 22:27, 10:37, 18:31)
«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Коваль, Ханіевич, Станішевський – Луценко, Онокій, Мельничук, Рогозний, Сапсай, Сатулов
«Кривий Ріг»: Старцев, Фролов, Водолазький, Горобченко, Куліш – Бублик, Унгурян, Михайліді, Сєргєйчик, Серпілін, Гладун. Головний тренер: Сергій Корабльов
Оскільки головний тренер «Кременя» знаходився на змаганнях юного «Кременя» у ВЮБЛ, на тренерському містку команду підтримував президент команди Віктор Кобзистий. Наставник «Кременя» зазначив, що нашій команді не вистачає досвіду.
«Кремінь» у цьому році поповнився новими гравцями захисником Сергієм Сатуловим та центровим Максимом Ковалем.
- Коваль – наш вихованець, який закінчив КДЮСШ №2 під керівництвом тренера Євгена Федорова. На даний момент Максим навчається в київському політеху на останньому курсі й поєднує навчання з тренуваннями. Приємно, що повернули до Кременчука. У нього зріст – 2,05 метрів. Перша дебютна гра – моментами, дещо добре виходить, давно десь грав на аматорському рівні.
Ханілевич пропустив пару сезонів за сімейними обставинами. Цей хлопець вихованець ДЮСШ Горішніх Плавнів, який також нам рідний. Він показав гідну гру, думаю він згадає ігрові навички й покаже свої найкращі ігри.
Сергія Сатулова ми забрали з Тернополя Першої ліги. Хлопцю 19 років. Рівень Першої ліги відрізняється від рівня Вищої ліги, трохи загубився, але далі - достойний прорив.
|№
|Клуб
|І
|В
|П
|О
|1.
|Кривий Ріг - Проиетей-2
|16
|15
|1
|31
|2.
|СумДУ (Суми)
|16
|12
|4
|28
|3.
|Політехнік (Харків)
|16
|9
|7
|25
|4.
|Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5
|16
|9
|7
|25
|5.
|Ніко-Баскет
|14
|10
|4
|24
|6.
|Маріуполь
|14
|7
|7
|21
|7.
|Новомосковськ
|16
|3
|13
|19
|8.
|Інваспорт-ДОС ДЮСШ
|14
|2
|12
|16
|9.
|Кремінь
|14
|1
|13
|15
Попереду у «Кременя» домашні ігри: 18 та 19 січня – приймаємо «Ніко-Баскет», 25 та 26 – «Маріуполь», 1 та 2 лютого – харківський «Політехнік».