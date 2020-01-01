«Кремінь» отримав по зубах від лідера Вищої ліги

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11 та 12 січня баскетболісти «Кременя» вдома приймали лідерів Вищої ліги – «Кривий Ріг-Прометей-2». На жаль, нашим «слонам» не вистачило досвіду, щоб дати гідну відсіч лідерам. У перший день господарі майданчика провалили всі чверті, хоча в останній «слонам» вдалося поборотися й поступитися лише на 1 очко.











«Кремінь» - «Кривий Ріг» - 67:121 (17:30, 14:30, 13:37, 23:24)

«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Коваль, Сатулов, Станішевський – Луценко, Онокій, Мельничук, Рогозний, Сапсай, Ханілевич

«Кривий Ріг»: Старцев, Фролов, Водолазький, Горобченко, Куліш – Бублик, Унгурян, Михайліді, Сєргєйчик, Серпілін, Гладун. Головний тренер: Сергій Корабльов









У порівнянні з першим днем, «Кремінь» вніс лише один коректив у стартовий склад – випустив Ханілевича замість Сатулова. А ось гості в основному складі змін не внесли.





«Кремінь» - «Кривий Ріг» - 71:134 (21:39, 22:27, 10:37, 18:31)

«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Коваль, Ханіевич, Станішевський – Луценко, Онокій, Мельничук, Рогозний, Сапсай, Сатулов

«Кривий Ріг»: Старцев, Фролов, Водолазький, Горобченко, Куліш – Бублик, Унгурян, Михайліді, Сєргєйчик, Серпілін, Гладун. Головний тренер: Сергій Корабльов





Оскільки головний тренер «Кременя» знаходився на змаганнях юного «Кременя» у ВЮБЛ, на тренерському містку команду підтримував президент команди Віктор Кобзистий. Наставник «Кременя» зазначив, що нашій команді не вистачає досвіду.









- Хочеться відзначити, що наша команда місцями виглядала непогано й деякі задумки реалізовувалися. Недостатність досвіду та легкий мандраж молодих гравців перед лідером чемпіонату, командою, яка стабільна у фінансовому плані та складі, далося знаки. Хочеться відзначити одне – у нашій команді лише один гравець, який не народився на території Полтавської області, всі інші – наші вихованці. Середній вік суперників – 25-30 років, самий «сік» спортивної кар’єри, наша молодь – до 20 років. «Кремінь» - команда на майбутнє. За одного небитого – двох битих дають. По такій грі ми бачимо, й помилки й де недопрацювали на тренуванні. Можливо десь на рівні свого дитячого баскетболу: інша швидкість, мислення та розуміння гри. Й коли вони потрапляють у дорослий баскетбол й отримують по зубах, звичайно боляче й не приємно, але ми повинні пройти цей шлях і виховати справжній чоловіків та спортсменів, які в майбутньому здобуватимуть результат,- розповів після гри Віктор Кобзистий.







Про нових гравців



«Кремінь» у цьому році поповнився новими гравцями захисником Сергієм Сатуловим та центровим Максимом Ковалем.



- Коваль – наш вихованець, який закінчив КДЮСШ №2 під керівництвом тренера Євгена Федорова. На даний момент Максим навчається в київському політеху на останньому курсі й поєднує навчання з тренуваннями. Приємно, що повернули до Кременчука. У нього зріст – 2,05 метрів. Перша дебютна гра – моментами, дещо добре виходить, давно десь грав на аматорському рівні.



Ханілевич пропустив пару сезонів за сімейними обставинами. Цей хлопець вихованець ДЮСШ Горішніх Плавнів, який також нам рідний. Він показав гідну гру, думаю він згадає ігрові навички й покаже свої найкращі ігри.



Сергія Сатулова ми забрали з Тернополя Першої ліги. Хлопцю 19 років. Рівень Першої ліги відрізняється від рівня Вищої ліги, трохи загубився, але далі - достойний прорив.





Турнірна таблиця

№ Клуб І В П О 1. Кривий Ріг - Проиетей-2 16 15 1 31 2. СумДУ (Суми) 16 12 4 28 3. Політехнік (Харків) 16 9 7 25 4. Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 16 9 7 25 5. Ніко-Баскет 14 10 4 24 6. Маріуполь 14 7 7 21 7. Новомосковськ 16 3 13 19 8. Інваспорт-ДОС ДЮСШ 14 2 12 16 9. Кремінь 14 1 13 15





Попереду у «Кременя» домашні ігри: 18 та 19 січня – приймаємо «Ніко-Баскет», 25 та 26 – «Маріуполь», 1 та 2 лютого – харківський «Політехнік».