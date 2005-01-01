У Кременчуцькому районі іноземець побив 84-річну пенсіонерку та пограбував її

Сегодня, 12:31 Просмотров: 951

Іноземця підозрюють у розбійному нападі на 84-річну пенсіонерку, мешканку Кременчуцького району. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.





За версією слідства, у грудні 2019 року близько 22.00 громадянин Грузії, який проживає без реєстрації в Кременчуцькому районі, пошкодивши вхідні двері, проник до будинку літньої жінки, побив її та забрав мобільний телефон і золоту каблучку.



У рамках досудового розслідування за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло) чоловіку повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі досудове розслідування триває. У кримінальному провадженні призначена експертиза для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, які отримала потерпіла.