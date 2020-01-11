Неймовірний гол у ворота «Кременчука» очима хокеїста

Сегодня, 15:40 Просмотров: 293

Цими вихідними у Києві в очному поєдинку зустрілися столичні «Крижані Вовки» і лідер «Кременчук». Матч завершився розгромною перемогою «містян», проте один з форвардів київської команди зміг відзначитися неймовірною реалізацією виходу один в один з голкіпером Микитою Гордюшиним.









Борис Андрющенко отримав відмінний пас від Тимофія Савицького, зблизився з голкіпером і відправив шайбу точно в дальню дев'ятку воріт «Кременчука», зрівнявши рахунок на табло в першому періоді.





Ми пропонуємо вам не тільки своїми очима побачити яскравий гол від юного хокеїста киян, а й з головою зануритися в атмосферу матчу на столичній арені, насолодившись поглядом на поєдинок від першої особи:



