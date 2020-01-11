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Неймовірний гол у ворота «Кременчука» очима хокеїста

Сегодня, 15:40 Просмотров: 293

 

Сольний прохід «вовка» до воріт кременчужан

Цими вихідними у Києві в очному поєдинку зустрілися столичні «Крижані Вовки» і лідер «Кременчук». Матч завершився розгромною перемогою «містян», проте один з форвардів київської команди зміг відзначитися неймовірною реалізацією виходу один в один з голкіпером Микитою Гордюшиним.


Дубль два - 14 шайб: «Кременчук» без проблем долає «вовків»


Борис Андрющенко отримав відмінний пас від Тимофія Савицького, зблизився з голкіпером і відправив шайбу точно в дальню дев'ятку воріт «Кременчука», зрівнявши рахунок на табло в першому періоді.


Ми пропонуємо вам не тільки своїми очима побачити яскравий гол від юного хокеїста киян, а й з головою зануритися в атмосферу матчу на столичній арені, насолодившись поглядом на поєдинок від першої особи:


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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Вовки
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