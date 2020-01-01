14 января без света в Кременчуге останется часть Крюкова
Сегодня, 16:21
Просмотров: 258
Комментариев: 1
Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор
14 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей Крюкова возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Макаренко, 10-49;
- ул. Кузнечная, 26-39;
- ул. Павла Чубинского, 21-33;
- наб. Лейтенанта Днепрова, 3-14;
- пер. Ракитина, 18-19;
- пер. Ивана Кожедуба, 13-30;
- пер. Тополевый, 9-20.