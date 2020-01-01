14 января без света в Кременчуге останется часть Крюкова

Сегодня, 16:21 Просмотров: 258 Комментариев: 1

14 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей Крюкова возможны перебои с электричеством.





Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам: