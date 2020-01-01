Кременчуг

14 января без света в Кременчуге останется часть Крюкова

Сегодня, 16:21 Просмотров: 258 Комментариев: 1

 

Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор

14 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей Крюкова возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Макаренко, 10-49;
  • ул. Кузнечная, 26-39;
  • ул. Павла Чубинского, 21-33;
  • наб. Лейтенанта Днепрова, 3-14;
  • пер. Ракитина, 18-19;
  • пер. Ивана Кожедуба, 13-30;
  • пер. Тополевый, 9-20.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго

Комментарии: 1

4 004
почемучка:
Сегодня, 16:42

Дніпрова це Раківка


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