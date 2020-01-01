Полиция закрыла дело о смерти Никитки в детской больнице – но суд отменил это решение

Сегодня, 17:02 Просмотров: 155 Комментариев: 1

Сегодня, 13 января, Автозаводский суд (судья Нестеренко) отменил постановление кременчугской полиции о закрытии уголовного производства по факту смерти в Кременчугской городской детской больнице годовалого Никиты Ковцуна. Дело направлено на дорасследование. Об этом «Телеграфу» сообщил адвокат семьи Ковцун Игорь Близнюк.



Маленький Никитка – ему был год и три месяца – умер в детской больнице 29 апреля 2019 года, на Пасху. Родители привезли его туда 27-го. Дежурный врач поставил предварительный диагноз «гастроэнтероколит» и малыша положили в инфекционное отделение. 28-го ребенок лежал в отделении, его родители постоянно обращались к медперсоналу с жалобами, что Никитке становится всё хуже. Вечером мама сама на руках отнесла Никитку в реанимацию. Спасти его не смогли, 29-го малыш умер.



Родители Никитки обвинили медперсонал инфекционного отделения в халатности и неадекватном лечении, которые, по их убеждению, привели к смерти ребенка.



Кременчугский горздрав провел служебное расследование. В ходе расследования был установлен ряд нарушений, допущенных медперсоналом больницы – в том числе, и выполнение не в полном объеме протоколов лечения. Выговоры получили шесть врачей больницы, в том числе, и главврач Лариса Носенко (позже она уволилась).



Кременчугская полиция начала уголовное производство по факту смерти Никитки Ковцуна в детской больнице. Производство открыли по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 140 УКУ (ненадлежащее выполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжелые последствия для несовершеннолетнего пациента). Прессе сообщили, что проводится ряд судебных экспертиз.



30 декабря 2019 следователь вынес постановление о прекращении уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления.



Родители Никитки обратились в суд, чтобы обжаловать постановление о закрытии дела. Они настаивают на том, что состав преступления есть и следствие должны продолжить.



Сегодня, 13 января, в Автозаводском суде состоялось заседание. Суд (судья Нестеренко) вынес решение об отмене постановления о прекращении уголовного производства, дело о смерти Никитки направлено на дорасследование.





Родители Никитки и адвокат семьи Игорь Близнюк пока не комментируют детали дела, а также возмутившие их результаты судебно-медицинской экспертизы. Но месяцем раньше, отвечая на вопросы прессы, вновь назначенный директор детской больницы Константин Добрик сказал, что, по результатам экспертизы, причиной смерти ребенка стало неизвестное вещество, попавшее в организм малыша. Информации о том, что это за загадочное вещество, нет. При поступлении в детскую больницу малышу установили предварительный диагноз «гастроэнтероколит». В заключении о смерти причиной смерти указали токсическую энцефалопатию.