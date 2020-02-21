Під домашній арешт посадили новосанжарця, якому інкримінують посягання на життя правоохоронця

Сегодня, 11:16 Просмотров: 579 Комментариев: 2

Троє свідків розповіли суду, що чоловік не намагався наїхати на правоохоронців

22 лютого у залі Октябрського районного суду Полтави обрали міру запобіжного заходу жителю Нових Санжар Володимиру, котрого підозрюють в порушенні статті 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу).





Нагадаймо, у результаті сутичок з правоохоронцями в Нових Санжарах затримали 24 осіб. 23 осіб відпустили, а одного залишили від вартою. Мова йде про Володимира.





Прокурор заявив, що у Нових Санжарах 20 лютого близько 20.00 підозрюваний був нетверезий за кермом ВАЗ-2121 та направив транспортний засіб на працівників поліції. Його дії зупинили правоохоронці. Прокурор просив посадити Володимира під варту на 60 діб.





Адвокат зазначив, що Володимир їхав додому і зупинився перед правоохоронцями, щоб запитати у них, чи можна проїхати.

Підозрюваний заперечив те, що поводив себе агресивно та хотів наїхав на правоохоронців. Чоловік пояснив, що зупинився у 2-3 метрах до працівників правоохоронного органу. Відкрив двері та запитав, чи можна проїхати. Потім нічого не пам"ятає, бо його поставили на коліна.





Прокурор запитав, як він може пояснити той факт, що його перевіряли і підтвердили стан алкогольного сп'яніння, склали протокол. Підозрюваний нічого на це не відповів. Пізніше прокурор повідомив, що у крові підозрюваного виявили 1,16 проміле алкоголю.





Адвокат клопотав, щоб до його підзахисного застосували міру запобіжного заходу, не пов'язану з триманням під вартою. Акцентував увагу на особистому зобов'язанні і також був не проти домашнього арешту.





У залі суду переглянули відеозапис, на якому зафіксували момент затримання Володимира (з 24.46 на відео в публікації). Також вислухали трьох свідків.





Свідок Віталій розповів, що шукав у натовпі дружину, побачив машину підозрюваного. Віталій відійшов від неї на 8-10 метрів. Потім свідок почув, що підозрюваний збирається додому та чув вигук «пропустіть». Потім чоловік побачив, що підозрюваного затримали.





Свідок Іван зазначив, що підозрюваний завів машину, проїхав небагато та зупинився перед правоохоронцями. Відкрив двері та попросив дати дорогу.





Свідок Сергій розказав, що машина підозрюваного стояла позаду нього. Підозрюваний під'їхав та зупинився, відкрив дверцята. Володимир намагався сказати, що він хоче проїхати.





У результаті суддя ухвалив рішення застосувати до підозрюваного нічний домашній арешт.