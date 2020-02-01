За 8 днів до весни у Кременчуці помічено новорічну ялинку

Зелену красуню вже мають зібрати завтра, поспішайте зробити селфі на останній новоріяній ялинці нашого міста
У Кременчуці за тиждень до весни ще залишилася новорічна ялинка. Новорічна красуня була помічена в одному з дворів нашого міста. Як розповіли "Телеграфу" дітлахи, які мешкають на вул. 29 Вересня, вони щороку прикрашають ялинку. Вони по іграшці разом з сусідами збирають новорічне деревце.
Завтра, 23 лютого, планують розібрати ялинку.
До речі, сусіди з цього двору дуже дружні, минулого року навіть на Масляну спалювали Марену з соломи.