За 8 днів до весни у Кременчуці помічено новорічну ялинку

Сегодня, 18:42 Просмотров: 170











Фото: Альона Душенко

У Кременчуці за тиждень до весни ще залишилася новорічна ялинка. Новорічна красуня була помічена в одному з дворів нашого міста. Як розповіли "Телеграфу" дітлахи, які мешкають на вул. 29 Вересня, вони щороку прикрашають ялинку. Вони по іграшці разом з сусідами збирають новорічне деревце.





Завтра, 23 лютого, планують розібрати ялинку.









До речі, сусіди з цього двору дуже дружні, минулого року навіть на Масляну спалювали Марену з соломи.