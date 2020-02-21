Нацгвардійців з Кременчука залучили до охорони евакуйованих з Китаю

Сегодня, 16:35 Просмотров: 636 Комментариев: 2

Кременчуцькі нацгвардійці несуть службу у посиленому варіанті та охороняють санаторій у Нових Санжарах, куди привезли українців та іноземців з Китаю. За інформацією пресслужби військової частини 3059 Національної гвардії України, військових з Кременчука залучили до охорони громадського порядку під час слідування евакуйованих людей з Китаю до санаторію Національної Гвардії України у селищі міського типу Нові Санжари.



У перерві несення служби, до військовослужбовців прибула харчова допомога від мережі продуктових магазинів. Було надано смаколики, завдяки яким гвардійці зможуть й надалі нести службу з охорони громадського порядку до закінчення дій, пов’язаних із прибуттям евакуйованих людей до санаторію.





- За допомогою міської влади міста Кременчука та активну громадську позицію соціально-відповідального бізнесу, висловлюємо слова вдячності від військової частини 3059 Національної гвардії України, за несподівані подарунки та допомогу. - коментує ситуацію командир військової частини 3059 Євген Шульга.







Нагадаємо, з приводу ситуації в селищі міського типу Нові Санжари у Полтавській області - жителі селища протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей. Військовослужбовці частини 3059 несуть службу у посиленому варіанті та охороняють санаторій.





За інформацією заступника Міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, спокій у Нових Санжарах охороняють 320 нацгвардійців, 70 поліцейських та 16 працівників ДСНС.