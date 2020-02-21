Кременчуг

Нацгвардійців з Кременчука залучили до охорони евакуйованих з Китаю

Сегодня, 16:35 Просмотров: 636 Комментариев: 2

 

Загалом спокій охороняють 320 нацгвардійців, 70 поліцейських та 16 працівників ДСНС

Кременчуцькі нацгвардійці несуть службу у посиленому варіанті та охороняють санаторій у Нових Санжарах, куди привезли українців та іноземців з Китаю. За інформацією пресслужби військової частини 3059 Національної гвардії України, військових з Кременчука залучили до охорони громадського порядку під час слідування евакуйованих людей з Китаю до санаторію Національної Гвардії України у селищі міського типу Нові Санжари.


У перерві несення служби, до військовослужбовців прибула харчова допомога від мережі продуктових магазинів. Було надано смаколики, завдяки яким гвардійці зможуть й надалі нести службу з охорони громадського порядку до закінчення дій, пов’язаних із прибуттям евакуйованих людей до санаторію.


- За допомогою міської влади міста Кременчука та активну громадську позицію соціально-відповідального бізнесу, висловлюємо слова вдячності від військової частини 3059 Національної гвардії України, за несподівані подарунки та допомогу. - коментує ситуацію командир військової частини 3059 Євген Шульга.


 


Нагадаємо, з приводу ситуації в селищі міського типу Нові Санжари у Полтавській області - жителі селища протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей. Військовослужбовці частини 3059 несуть службу у посиленому варіанті та охороняють санаторій.


За інформацією заступника Міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, спокій у Нових Санжарах охороняють 320 нацгвардійців, 70 поліцейських та 16 працівників ДСНС.

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Військова частина 3059 Національної гвардії України
Теги: коронавирус нацгвардійці

Комментарии: 2

3 480
zzzzzz:
Сегодня, 17:28

За допомогою міської влади міста Кременчука та активну громадську позицію соціально-відповідального бізнесу
че то смешно 


+1
11
Maximus:
Сегодня, 19:11

Очевидно, что все вышесказанное проливает свет на теорию предикативных ощyщений сyбьекта, абсолютно нефyнкциональных в yсловиях абстрактного хаоса. smileyjoy


0
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