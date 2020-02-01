«Я барин народа», - депутат Кременчугского горсовета Денис Терещенко

В сети гуляет видео перепалки депутата с работниками «Полтаваоблэнерго» в частном секторе (судя по всему, на Реевке)
В Фейсбуке появилось видео словесной перепалки депутата Кременчугского горсовета Дениса Терещенко с работниками «Полтаваоблэнерго» (судя по всему, на Реевке, округе депутата). Видео разместил кременчужанин Олег Быков в группе «Чортове колесо».
На съемке видно, что ведутся земляные работы, а депутат сначала взывает к руководству организации, а потом обращается к работникам:
- Я буду ставить р*ком вас всех…
Работник сделал замечание о том, что нельзя депутату так разговаривать с людьми. На что получил ответ:
- Вы меня не учите!
- Почему? Вы же депутат, слуга народа?
- Я не слуга! – возмутился Терещенко.
- А кто вы?
- Я не слуга, я хозяин народа!
- Как вы хозяин? – опешил работник, продолжавший копать.
- Я не слуга! Я барин, барин народа – да!... Я не слуга народа – не слуга! Слуга народа народу не может помочь ничем.
Знакомьтесь, это депутат Кременчугского горсовета - Денис Терещенко. Говорит, что он "барин народа", "хозяин народа", не слуга...Gepostet von Олег Быков am Freitag, 21. Februar 2020
Работник еще долго возмущался оскорблением со стороны депутата.
Комментарии под постом в ФБ разные: от возмущений поведением депутата до предложения создать новую партию – «Барин народа». Автор поста «тегал» депутата – просил его комментарий. Но тот не откликнулся.
Однако Терещенко выложил это же видео на своей странице в Фейсбуке, написав, что никогда не прикидывался «человеком из народа» и не будет слугой.
Ранее на Реевке жители и депутат Денис Терещенко так тепло встретили мэра во время открытия аптеки, что эта встреча попала в видеоблог Рагу.Лі.