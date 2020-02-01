«Я барин народа», - депутат Кременчугского горсовета Денис Терещенко

Сегодня, 16:10 Просмотров: 2 440 Комментариев: 2

В сети гуляет видео перепалки депутата с работниками «Полтаваоблэнерго» в частном секторе (судя по всему, на Реевке)

В Фейсбуке появилось видео словесной перепалки депутата Кременчугского горсовета Дениса Терещенко с работниками «Полтаваоблэнерго» (судя по всему, на Реевке, округе депутата). Видео разместил кременчужанин Олег Быков в группе «Чортове колесо».

На съемке видно, что ведутся земляные работы, а депутат сначала взывает к руководству организации, а потом обращается к работникам:





- Я буду ставить р*ком вас всех… Работник сделал замечание о том, что нельзя депутату так разговаривать с людьми. На что получил ответ: - Вы меня не учите! - Почему? Вы же депутат, слуга народа? - Я не слуга! – возмутился Терещенко. - А кто вы? - Я не слуга, я хозяин народа! - Как вы хозяин? – опешил работник, продолжавший копать. - Я не слуга! Я барин, барин народа – да!... Я не слуга народа – не слуга! Слуга народа народу не может помочь ничем.





Знакомьтесь, это депутат Кременчугского горсовета - Денис Терещенко. Говорит, что он "барин народа", "хозяин народа", не слуга... Gepostet von Олег Быков am Freitag, 21. Februar 2020





Работник еще долго возмущался оскорблением со стороны депутата.





Комментарии под постом в ФБ разные: от возмущений поведением депутата до предложения создать новую партию – «Барин народа». Автор поста «тегал» депутата – просил его комментарий. Но тот не откликнулся.





Однако Терещенко выложил это же видео на своей странице в Фейсбуке , написав, что никогда не прикидывался «человеком из народа» и не будет слугой.





«Щиро дякую АТ «Полтаваобленерго» за поширення відео. Запевняю громаду міста, що і надалі буду намагатися зупиняти ваше свавілля в місті у питаннях постійного пошкодження объектів благоустрою. Переконливо прошу викласти все відео, а не так необхідні вам «нарізки», - написал Терещенко.





Ранее на Реевке жители и депутат Денис Терещенко так тепло встретили мэра во время открытия аптеки, что эта встреча попала в видеоблог Рагу.Лі.



