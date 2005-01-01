Більш суворе покарання призначили полтавцю, який до смерті побив колишню дружину

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Полтавський апеляційний суд змінив вирок Київського районного суду Полтави, який засудив 49-річного полтавця на мінімальний тюремний термін - 7 років. Для чоловіка обрали більш суворе покарання – 8 років 6 місяців позбавлення волі. Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





Чоловіка засудили за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).





Відомо, що подружжя після розлучення мешкало в одній квартирі і часто сварилося. У червні 2017 року чоловік жорстоко побив жінку. Син, який того дня не зміг додзвонитися мамі, терміново приїхав у помешкання і побачив страшну картину. За висновками експертів, потерпіла отримала у життєво важливі органи не менше 7 ударів. Від тяжких тілесних ушкоджень після 3 місяців перебування у комі вона померла.