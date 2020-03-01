Происшествия, Полтавщина

За добу на Полтавщині згоріло 40 гектарів сухостою

Сегодня, 14:06 Просмотров: 435

 

Чотири житлові будинки врятували від займання

 

Вогнеборці продовжують гасити пожежі, що виникають на відкритих територіях. Протягом 17 березня на території Полтавщини ліквідували 14 подібних пожеж. Такі дані повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.


Пожежі на відкритій території зафіксовані у місті Пирятин, смт Козельщина, Козельщинському, Гадяцькому, Чорнухинському, Хорольському, Полтавському, Котелевському, Лубенському, Глобинському та Кременчуцькому районах. Згоріло 40 гектарів сухої рослинності. Від займання врятували 4 житлових будинки та 5 господарчих будівель, що знаходилися поряд з осередками пожеж.


Головне управління ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян з проханням не спалювати сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Ці необдумані дії вкрай небезпечні та призводять до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та на дачних садибах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значні території.


Кременчугская округа продолжает гореть: поджигателей сухой травы не остановить

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.dsns.gov.ua Источник видео: читатель Телеграфъ
Теги: сухостой сухая растительность Пожежа
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