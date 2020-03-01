За добу на Полтавщині згоріло 40 гектарів сухостою

Сегодня, 14:06 Просмотров: 435

Вогнеборці продовжують гасити пожежі, що виникають на відкритих територіях. Протягом 17 березня на території Полтавщини ліквідували 14 подібних пожеж. Такі дані повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.





Пожежі на відкритій території зафіксовані у місті Пирятин, смт Козельщина, Козельщинському, Гадяцькому, Чорнухинському, Хорольському, Полтавському, Котелевському, Лубенському, Глобинському та Кременчуцькому районах. Згоріло 40 гектарів сухої рослинності. Від займання врятували 4 житлових будинки та 5 господарчих будівель, що знаходилися поряд з осередками пожеж.









Головне управління ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян з проханням не спалювати сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Ці необдумані дії вкрай небезпечні та призводять до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та на дачних садибах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значні території.



