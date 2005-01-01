В Україні серед 14 коронавірусних хворих є один нардеп (додано)

Сегодня, 13:47 Просмотров: 2 752 Комментариев: 6

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України.





Наразі проводять всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Хворому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. У разі необхідності пацієнта ушпиталять. Медпрацівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним.





Народний депутат України був відсутній на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року.





Додано: ймовірно, що коронавірусом заразився член депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов. У відеозверненні у соцмережі депутат пояснив, що все почалося 3 дні тому: підвищилася температура до 38 градусів. Зараз чоловік почувається добре.





Сергій Шахов зазначив, що сьогодні йому зателефонували з лабораторії і нібито сказали, що підтверджується коронавірус. Якщо він отримає документ з лабораторії, який підтверджує діагноз, буде доповідати кожного дня про своє самопочуття.



