Кременчуг, Здоровье, Украина, Мир

В Україні серед 14 коронавірусних хворих є один нардеп (додано)

Сегодня, 13:47 Просмотров: 2 752 Комментариев: 6

Хворий перебуває на самоізоляції

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України.


Наразі проводять всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Хворому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. У разі необхідності пацієнта ушпиталять. Медпрацівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним.


Народний депутат України був відсутній на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року.


Додано: ймовірно, що коронавірусом заразився член депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов. У відеозверненні у соцмережі депутат пояснив, що все почалося 3 дні тому: підвищилася температура до 38 градусів. Зараз чоловік почувається добре.


Сергій Шахов зазначив, що сьогодні йому зателефонували з лабораторії і нібито сказали, що підтверджується коронавірус. Якщо він отримає документ з лабораторії, який підтверджує діагноз, буде доповідати кожного дня про своє самопочуття.


5
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус нардеп

Комментарии: 6

2 099
evil:
Сегодня, 13:52

Можно уточнить кто это? Я надеюсь, это таки Волошин из опезеже? Хочется чтобы это точно был он, тогда есть вероятность что Медведчук и Рабинович тоже хапнули дозу и отвезли немного заразы кремлевским шизофреникам...


+6
162
Альона Душенко:
Сегодня, 13:59

Цитата: evil
кто это? Я надеюсь, это таки Волошин из опезеже? Хочется чтобы это точно был он, тогда есть вероятность что Медведчук и Рабинович тоже хапнули дозу и отвезли немного заразы кремлевским шизофреникам...

 

Волошин був на сесії 17 березня


+3
2 099
evil:
Сегодня, 14:02

Цитата: Альона Душенко

Цитата: evil
кто это? Я надеюсь, это таки Волошин из опезеже? Хочется чтобы это точно был он, тогда есть вероятность что Медведчук и Рабинович тоже хапнули дозу и отвезли немного заразы кремлевским шизофреникам...

 

Волошин був на сесії 17 березня

Жаль. очень жаль...


+2
26
dydy:
Сегодня, 14:03

Депутат Шахов


+3
2 440
ИМХО:
Сегодня, 14:18

Цитата: dydy

Депутат Шахов

надо было и ему ехать с Рабиновичем...


+4
725
antikola:
Сегодня, 15:52

Цитата: evil
чтобы это точно был он, тогда есть вероятность что Медведчук и Рабинович
может и шмаркле перепало...хоть анализы здаст


-2
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