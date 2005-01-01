Хворий перебуває на самоізоляції
Міністерство охорони здоров’я повідомило, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України.
Наразі проводять всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Хворому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. У разі необхідності пацієнта ушпиталять. Медпрацівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним.
Народний депутат України був відсутній на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року.
Додано: ймовірно, що коронавірусом заразився член депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов. У відеозверненні у соцмережі депутат пояснив, що все почалося 3 дні тому: підвищилася температура до 38 градусів. Зараз чоловік почувається добре.
Сергій Шахов зазначив, що сьогодні йому зателефонували з лабораторії і нібито сказали, що підтверджується коронавірус. Якщо він отримає документ з лабораторії, який підтверджує діагноз, буде доповідати кожного дня про своє самопочуття.