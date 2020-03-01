Кременчуг Депутати Кременчуцької райради затвердили список присяжних Сегодня, 13:32 Просмотров: 762 У списку 21 особа Під час сесії Кременчуцької райради депутати затвердили список присяжних Кременчуцького районного суду Полтавської області.

Згідно з проєктом рішення, присяжними стали:

1. Бардакова Марина Василівна

2. Кай Ірина Вадимівна

3. Діхтяренко Тетяна Василівна

4. Москалик Світлана Володимирівна

5. Теркун Валентина Анатоліївна

6. Скринько Світлана Василівна

7. Третяк Валентина Володимирівна

8. Горпинко Наталія Олександрівна

9. Криса Олена Борисівна

10. Микулинець Василь Данилович

11. Свеколкіна Валентина Володимирівна

12. Чемерис Людмила Станіславівна

13. Радочин Людмила Анатоліївна

14. Погорілець Олена Вікторівна

15. Корзун Ірина Володимирівна

16. Бессусідній Юрій Григорович

17. Капустинський Ігор Ростиславович

18. Швайко Олег Юрійович

19. Ротай Тетяна Миколаївна

20. Возна Валентина Миколаївна

21. Самохліб Юлія Євгеніївна 1 Автор: Альона Душенко Источник фото: Кременчуцька районна рада



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