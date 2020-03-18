Происшествия

Лашки в диму – на луках горить очерет

Сегодня, 13:19 Просмотров: 974

 

На місце виїхали вогнеборці

Сьогодні, 18 березня, у Кременчуці поблизу мікрорайону Лашки виникла пожежа на відкритій території. Відомо, що ДСНС виїхало на місце пожежі.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: h.kremenchug
Теги: пожар Пожежа
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