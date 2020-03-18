Происшествия Лашки в диму – на луках горить очерет Сегодня, 13:19 Просмотров: 974 На місце виїхали вогнеборці Сьогодні, 18 березня, у Кременчуці поблизу мікрорайону Лашки виникла пожежа на відкритій території. Відомо, що ДСНС виїхало на місце пожежі. 1 Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: h.kremenchug



Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.

Ознакомьтесь с Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.Пожалуйста,илиОзнакомьтесь с правилами комментирования

‡агрузка...

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: