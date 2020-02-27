Звільнення ФОПів від ЄСВ та скасування штрафів: новий закон про підтримку бізнесу на час карантину

Бізнес звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства, а ФОПи – від сплати ЄСВ за період з 1 березня по 30 квітня
Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила в цілому законопроєкт №3220 про підтримку підприємців у період карантину через коронавірус. «За» проголосувало 359 нардепів.
Новий закон має на меті захистити як малий, так і великий бізнес.
З 1 березня по 30 квітня передбачається:
З 1 березня по 31 травня бізнес звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства. Ця норма не стосується порушень по сплаті ПДВ, акцизів та ренти.
На 3 місяці буде відтерміновано обов’язкове введення РРО для всіх категорій «спрощенців».
До 31 травня запроваджується мораторій на податкові перевірки та продовження розпочатих перевірок.
Крім того, передбачається кілька пільг для громадян:
Нагадаємо, ВР на цьому ж засіданні ухвалила законопроєкт №3219 щодо запобігання поширенню коронавірусу.