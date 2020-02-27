Звільнення ФОПів від ЄСВ та скасування штрафів: новий закон про підтримку бізнесу на час карантину

Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила в цілому законопроєкт №3220 про підтримку підприємців у період карантину через коронавірус. «За» проголосувало 359 нардепів.





Новий закон має на меті захистити як малий, так і великий бізнес.





«Поширення захворювання, в першу чергу призведе до зниження економічної активності в країні та світі і як наслідок зупинення роботи деяких суб’єктів господарювання, що викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, у з обставинами невідворотної сили», - сказано в пояснювальній записці.





З 1 березня по 30 квітня передбачається:

звільнити від сплати ЄСВ всіх ФОПів та тих, хто займається незалежною професійною діяльністю;

тимчасово скасувати штрафи та пеню за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ (для всього бізнесу);

тимчасово не нараховувати плату за землю та податок на комерційну нерухомість.

З 1 березня по 31 травня бізнес звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства. Ця норма не стосується порушень по сплаті ПДВ, акцизів та ренти.





На 3 місяці буде відтерміновано обов’язкове введення РРО для всіх категорій «спрощенців».





До 31 травня запроваджується мораторій на податкові перевірки та продовження розпочатих перевірок.





Крім того, передбачається кілька пільг для громадян:

пропонується звільнити від штрафів та пені за прострочення виплат за споживчими кредитами з 1 березня по 30 квітня;

запровадити допомогу для тих, хто захворів на коронавірус чи знаходиться на самоізоляції.

Нагадаємо, ВР на цьому ж засіданні ухвалила законопроєкт №3219 щодо запобігання поширенню коронавірусу.



