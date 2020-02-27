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Звільнення ФОПів від ЄСВ та скасування штрафів: новий закон про підтримку бізнесу на час карантину

Сегодня, 13:04 Просмотров: 1 038 Комментариев: 1

 

Бізнес звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства, а ФОПи – від сплати ЄСВ за період з 1 березня по 30 квітня

Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила в цілому законопроєкт №3220 про підтримку підприємців у період карантину через коронавірус. «За» проголосувало 359 нардепів.


Новий закон має на меті захистити як малий, так і великий бізнес.


«Поширення захворювання, в першу чергу призведе до зниження економічної активності в країні та світі і як наслідок зупинення роботи деяких суб’єктів господарювання, що викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, у з обставинами невідворотної сили», - сказано в пояснювальній записці.  


З 1 березня по 30 квітня передбачається:

  • звільнити від сплати ЄСВ всіх ФОПів та тих, хто займається незалежною професійною діяльністю; 
  • тимчасово скасувати штрафи та пеню за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ (для всього бізнесу);
  • тимчасово не нараховувати плату за землю та податок на комерційну нерухомість.

З 1 березня по 31 травня бізнес звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства. Ця норма не стосується порушень по сплаті ПДВ, акцизів та ренти. 


На 3 місяці буде відтерміновано обов’язкове введення РРО для всіх категорій «спрощенців».


До 31 травня запроваджується мораторій на податкові перевірки та продовження розпочатих перевірок. 


Крім того, передбачається кілька пільг для громадян:

  • пропонується звільнити від штрафів та пені за прострочення виплат за споживчими кредитами з 1 березня по 30 квітня;
  • запровадити допомогу для тих, хто захворів на коронавірус чи знаходиться на самоізоляції.

Нагадаємо, ВР на  цьому ж засіданні ухвалила законопроєкт №3219 щодо запобігання поширенню коронавірусу.


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Автор: Татьяна Донченко Источник фото: procherk.info
Теги: корнавірус ФОП бізнес закон

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Комментарии: 1

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Дмитрий:
Сегодня, 13:16

З 1 березня по 30 квітня передбачається: звільнити від сплати ЄСВ всіх ФОПів та тих, хто займається незалежною професійною діяльністю; 

то есть :

- 2 месяца можно совсем не платить ЕСВ и ничего не будет

- 2 месяца можно пока не платить ЕСВ , а потом надо доплатить с 1 мая + за 2 месяца

- а кто заплатил наперед ?

 

короче попуглистьі приняли типа "за нарід", а там трава не рости

 




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