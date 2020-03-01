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«Полтавського танка» екстрено евакуювали приватним літаком з Лондона через коронавірус

Сегодня, 12:32 Просмотров: 0

   

Ліцензійний турнір довелося призупинити

У Лондоні проходив міжнародний ліцензійний турнір з боксу, де виступив полтавський боксер Олександр Хижняк. 


 


«Полтавський танк» бився у ваговій категорії до 75 кг. Полтавець нокаутував азербайджанця Камрана Шахсуварлі нокаутував суперника вже у першому раунді. 


 


В зв’язку з надзвичайно напруженою ситуацією у світі спричиненою пандемією коронавірусу COVID-19, Федерація боксу України екстрено повернула делегацію Національної збірної України з боксу з Лондона до України. Для цього був орендований приватний літак, який повернув нашу команду на батьківщину.


Зазначимо, що в ці дні у Лондоні проходив Європейський ліцензій турнір по відбору на Олімпійські ігри Токіо-2020. Змагання мали пройти з 14 по 24 червня. Проте, через спалах пандемії коронавірусу  та на тлі посилення глобальних обмежень на поїздки та проведення карантинних заходів, 16 березня організатори  повідомили, що змушені відмінити та перенести вищевказані змагання до урегулювання ситуації.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Хижняк коронавірус коронавирус
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