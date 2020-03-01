«Полтавського танка» екстрено евакуювали приватним літаком з Лондона через коронавірус

Сегодня, 12:32 Просмотров: 0

У Лондоні проходив міжнародний ліцензійний турнір з боксу, де виступив полтавський боксер Олександр Хижняк.









«Полтавський танк» бився у ваговій категорії до 75 кг. Полтавець нокаутував азербайджанця Камрана Шахсуварлі нокаутував суперника вже у першому раунді.









В зв’язку з надзвичайно напруженою ситуацією у світі спричиненою пандемією коронавірусу COVID-19, Федерація боксу України екстрено повернула делегацію Національної збірної України з боксу з Лондона до України. Для цього був орендований приватний літак, який повернув нашу команду на батьківщину.





Зазначимо, що в ці дні у Лондоні проходив Європейський ліцензій турнір по відбору на Олімпійські ігри Токіо-2020. Змагання мали пройти з 14 по 24 червня. Проте, через спалах пандемії коронавірусу та на тлі посилення глобальних обмежень на поїздки та проведення карантинних заходів, 16 березня організатори повідомили, що змушені відмінити та перенести вищевказані змагання до урегулювання ситуації.