Кременчуг, Потребитель

19 березня на вулиці Європейській відключать водопостачання у кількох будинках

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Обмеження діятиме у період з 8.00 до 20.00

19 березня з 8.00 до закінчення робіт (орієнтовно до 20.00) кременчужани на вулиці Європейській залишаться без водопостачання. КП «Кременчукводоканал» у цей день замінюватиме засувку діаметром 150 мм по вулиці Нагірній, 6-В.


Ці роботи проводяться з метою покращення якості послуг з централізованого водопостачання, для герметичного перекриття та подальшої ліквідації можливих аварійних ситуацій на водогоні діаметром 600 мм в нагірній частині Кременчука.


У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та в період виконання робіт буде припинено централізоване водопостачання у багатоквартирних та приватних будинках і організаціях згідно переліку:

  • вулиця Європейська №27, 31, 35, 52;
  • дошкільний дитячий заклад №82 на вулиці Європейській №33.


У період проведення заходів можливе короткочасне погіршення якості питної води у вищенаведених споживачів. КП «Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води.


Контактний телефон КП «Кременчукводоканал»:

+38 (0536) 74-70-70, (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение воды Кременчугводоканал
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