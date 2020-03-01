19 березня на вулиці Європейській відключать водопостачання у кількох будинках

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Обмеження діятиме у період з 8.00 до 20.00

19 березня з 8.00 до закінчення робіт (орієнтовно до 20.00) кременчужани на вулиці Європейській залишаться без водопостачання. КП «Кременчукводоканал» у цей день замінюватиме засувку діаметром 150 мм по вулиці Нагірній, 6-В.





Ці роботи проводяться з метою покращення якості послуг з централізованого водопостачання, для герметичного перекриття та подальшої ліквідації можливих аварійних ситуацій на водогоні діаметром 600 мм в нагірній частині Кременчука.



У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та в період виконання робіт буде припинено централізоване водопостачання у багатоквартирних та приватних будинках і організаціях згідно переліку:

вулиця Європейська №27, 31, 35, 52;

дошкільний дитячий заклад №82 на вулиці Європейській №33.



У період проведення заходів можливе короткочасне погіршення якості питної води у вищенаведених споживачів. КП «Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води.



