Кременчуг, Здоровье

Протягом останнього тижня у Кременчуці 1202 людей захворіли ГРІ, 39 – грипом

Сегодня, 11:25 Просмотров: 686 Комментариев: 2

 

З 1202 випадків захворюваності 869 – це діти

На 11 тижні в Кременчуці згідно статистичних даних зареєстрували 1202 випадки гострих респіраторних інфекцій (показник 548,6 на 100 тисяч населення). Також завідувач Кременчуцького МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» Андрій Поляков повідомив, що протягом тижня 39 кременчужан захворіли на грип.


Фактичний показник захворюваності на ГРІ за тиждень на 4,9% перевищив базовий рівень захворюваності (522,8) та на 11,0% нижче показника попереднього 10 тижня.


Протягом тижня у Кременчуці захворіло 869 дітей, що складає 72,3% від усіх хворих. За медичною допомогою з ознаками гострої респіраторної інфекції звернулося 486 школярів, фактичний показник захворюваності на 40,1% не досягає епідемічного порогу та на 10,1% нижче показника захворюваності серед школярів попереднього тижня.


З приводу ГРІ госпіталізували 33 особи, серед них 28 дітей, з яких у вікових групах:

  • від 0 до 4 років – 18 осіб;
  • від 5 до 14 років – 8 осіб;
  • від 15 до 17 років – 2 особи.


Також було госпіталізовано 5 дорослих у наступних вікових групах: від 18 до 29 років – 4 особи, від 30 до 64 років – 1 особа. Кількість госпіталізованих складає 2,7% від кількості захворілих.


За тиждень зареєстрували 39 випадків грипу, серед яких типу А – 38 (33 дітей та 5 дорослих) та 1 – типу В (дорослий).


Загалом з початку епідемічного сезону 267 мешканців міста захворіли грипом, з них 239 – типу А та 28 – типу В. З цієї кількості 230 випадків зафіксували у дітей та 37 випадків – у дорослих. Всі випадки грипу встановлені за допомогою швидких тестів.


У Кременчуці щеплення проти грипу отримали 1342 особи:

  • 278 людей з хронічними захворюваннями серцево-судинної, дихальної систем, нирок тощо;
  • 46 – віком понад 65 років;
  • 279 дітей – віком від 6 місяців до 5 років;
  • 508 осіб – персонал медичних закладів;
  • 231 особа – інші.
0
Автор: Катерина Турубара Источник фото: golos.zp.ua
Теги: грипп ОРЗ статистика

Комментарии: 2

1 104
s2e7r8g:
Сегодня, 12:02

И что их всех прооверяли на короновирус?


+1
4
Елена Васильева:
Сегодня, 12:10

Гриппа уже никто не боитсяlaughing И ничего, что 39 случаев за неделю в городе, не короновирус же... М-да.


+1
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