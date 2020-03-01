Протягом останнього тижня у Кременчуці 1202 людей захворіли ГРІ, 39 – грипом

Сегодня, 11:25 Просмотров: 686 Комментариев: 2

На 11 тижні в Кременчуці згідно статистичних даних зареєстрували 1202 випадки гострих респіраторних інфекцій (показник 548,6 на 100 тисяч населення). Також завідувач Кременчуцького МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» Андрій Поляков повідомив, що протягом тижня 39 кременчужан захворіли на грип.





Фактичний показник захворюваності на ГРІ за тиждень на 4,9% перевищив базовий рівень захворюваності (522,8) та на 11,0% нижче показника попереднього 10 тижня.





Протягом тижня у Кременчуці захворіло 869 дітей, що складає 72,3% від усіх хворих. За медичною допомогою з ознаками гострої респіраторної інфекції звернулося 486 школярів, фактичний показник захворюваності на 40,1% не досягає епідемічного порогу та на 10,1% нижче показника захворюваності серед школярів попереднього тижня.





З приводу ГРІ госпіталізували 33 особи, серед них 28 дітей, з яких у вікових групах:

від 0 до 4 років – 18 осіб;

від 5 до 14 років – 8 осіб;

від 15 до 17 років – 2 особи.





Також було госпіталізовано 5 дорослих у наступних вікових групах: від 18 до 29 років – 4 особи, від 30 до 64 років – 1 особа. Кількість госпіталізованих складає 2,7% від кількості захворілих.





За тиждень зареєстрували 39 випадків грипу, серед яких типу А – 38 (33 дітей та 5 дорослих) та 1 – типу В (дорослий).





Загалом з початку епідемічного сезону 267 мешканців міста захворіли грипом, з них 239 – типу А та 28 – типу В. З цієї кількості 230 випадків зафіксували у дітей та 37 випадків – у дорослих. Всі випадки грипу встановлені за допомогою швидких тестів.





У Кременчуці щеплення проти грипу отримали 1342 особи: