Кременчуг, Видеоколлекция

Транспортного апокаліпсису у Кременчуці немає, але возять більше 10 пасажирів

Сегодня, 10:52 Просмотров: 2 188 Комментариев: 7

 

«ТелеграфЪ» зранку перевірив, чи діють транспортні обмеження, встановлені урядом, і чи просто дістатися на роботу

Людей на вулицях поменшало, навіть у час пік. «Армагедону» на зупинках не спостерігається – вони, навпаки, практично порожні. У тролейбусах та маршрутках – переважно сидячі пасажири, хоча транспорт возить понад 10 пасажирів, попри обмеження, введені урядом.


Від завтра - не більше 10 пасажирів: як виконуватимуть постанову уряду у Кременчуці

 

Таку картину зняв на відео сьогодні фотокореспондент «Телеграфа», дістаючись на роботу близько 8-ї години ранку. На водоканалі спокійно сів у тролейбус, який віз явно більше 10 пасажирів. На Ринку «Троїцький» пересів на маршрутку №30, щоб подивитися, скільки людей там – в авто не біло тісняви, але їхали всі бажаючі – теж більше 10.



Зупинки спорожніли - карантин у дії 


Проте людей на зупинках поменшало не настільки, щоб всім вистачило місця в транспорті, де (теоретично) їде не більше 10 пасажирів. Один із наших журналістів діставався на роботу о 7.45 у забитій маршрутці №11.


 


Отже, наш ранковий висновок: кількість пасажирів зменшилася за рахунок карантину, але урядова заборона не подіяла на перевізників: у салонах більше 10 людей. Якби транспортники повністю виконали розпорядження КМУ – не факт, що людям не довелося б діставатися на роботу пішки. 


 


4
Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко Видео: Артем Коваленко
Теги: тролейбус маршрутка коронавірус карантин обмеження

Журналісти «Телеграфа» дісталися на роботу без проблем і вчасно, а ви?

Комментарии: 7

158
cheh_a:
Сегодня, 11:00

дебилизм эти 10 человек!!Если человеку надо а маршрутки полные-пешком ?


0
304
Кавоман:
Сегодня, 11:06

Цитата: cheh_a

дебилизм эти 10 человек!!Если человеку надо а маршрутки полные-пешком ?

Нє, на самокаті (але це вже не точно)


-3
3 077
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:09

апокаліпсису у Кременчуці немає, але возять більше 10 пасажирів

Тому й немає, що більше возять.


+5
1 470
Kebchik:
Сегодня, 11:23

Если в городе будет эпидемия, то и десяти не будет worriedЖивые дома будут сидеть, мертвых по одному возить.


+4
483
vetalman:
Сегодня, 11:48

Если есть время посмотрите фильм Заражение 2011 года и вы просто будете ошарашены ...


-1
719
antikola:
Сегодня, 11:59

Народу просто меньше, нпз все кроме смены и кто занят на реконструкции ,дистанционно, тэц сажа кто за 50 те дома


-1
4 406
Solenoid:
Сегодня, 12:08

Попытался представить картину: Маршрутчик считает пассажиров, на 11-м говорит: НЕ надо мне ваши деньги, у нас ограничения и уезжает. Так вот.... неполучилось представить!


+4
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