Транспортного апокаліпсису у Кременчуці немає, але возять більше 10 пасажирів

Сегодня, 10:52 Просмотров: 2 188 Комментариев: 7

«ТелеграфЪ» зранку перевірив, чи діють транспортні обмеження, встановлені урядом, і чи просто дістатися на роботу

Людей на вулицях поменшало, навіть у час пік. «Армагедону» на зупинках не спостерігається – вони, навпаки, практично порожні. У тролейбусах та маршрутках – переважно сидячі пасажири, хоча транспорт возить понад 10 пасажирів, попри обмеження, введені урядом.





Таку картину зняв на відео сьогодні фотокореспондент «Телеграфа», дістаючись на роботу близько 8-ї години ранку. На водоканалі спокійно сів у тролейбус, який віз явно більше 10 пасажирів. На Ринку «Троїцький» пересів на маршрутку №30, щоб подивитися, скільки людей там – в авто не біло тісняви, але їхали всі бажаючі – теж більше 10.









Зупинки спорожніли - карантин у дії





Проте людей на зупинках поменшало не настільки, щоб всім вистачило місця в транспорті, де (теоретично) їде не більше 10 пасажирів. Один із наших журналістів діставався на роботу о 7.45 у забитій маршрутці №11.









Отже, наш ранковий висновок: кількість пасажирів зменшилася за рахунок карантину, але урядова заборона не подіяла на перевізників: у салонах більше 10 людей. Якби транспортники повністю виконали розпорядження КМУ – не факт, що людям не довелося б діставатися на роботу пішки.







