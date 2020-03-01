Вертольоти скінчилися: кременчужан «нагодували» черговим фейком – про кримінальну відповідальність батьків за дітей на вулиці

Сегодня, 10:15 Просмотров: 1 487 Комментариев: 3

У соцмережах та групах у месенджерах відучора почали поширювати повідомлення про загрозу адміністративної та кримінальної відповідальності щодо батьків, чиїх дітей в умовах карантину виявлять на вулиці. Якщо діти не будуть сидіти вдома, це нібито є порушення статті 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та статті 166 ККУ (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).





Національна поліція називає це повідомлення фейком. Зокрема про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.









Правоохоронці просять критично ставитися до таких чуток та повідомляти Департамент кіберполіції про їх поширення за електронною адресою callcenter@cyberpolice.gov.ua та телефоном - 0442900110.





Раніше Кременчук, як і всю Україну, «накрило» хвилею дезівнйормації про те, що «вночі будуть проводити дезінфекцію з вертольотів».