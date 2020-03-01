Кременчуг, Полтавщина

Вертольоти скінчилися: кременчужан «нагодували» черговим фейком – про кримінальну відповідальність батьків за дітей на вулиці

Сегодня, 10:15 Просмотров: 1 487 Комментариев: 3

Здоровим людям можна вільно пересуватися вулицями

У соцмережах та групах у месенджерах відучора почали поширювати повідомлення про загрозу адміністративної та кримінальної відповідальності щодо батьків, чиїх дітей в умовах карантину виявлять на вулиці. Якщо діти не будуть сидіти вдома, це нібито є порушення статті 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та статті 166 ККУ (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).


Національна поліція називає це повідомлення фейком. Зокрема про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


 


Правоохоронці просять критично ставитися до таких чуток та повідомляти Департамент кіберполіції про їх поширення за електронною адресою callcenter@cyberpolice.gov.ua та телефоном - 0442900110.


Раніше Кременчук, як і всю Україну, «накрило» хвилею дезівнйормації про те, що «вночі будуть проводити дезінфекцію з вертольотів».

3
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: карантин діти фейк

Комментарии: 3

774
Nik:
Сегодня, 10:32

  Правоохоронці просять критично ставитися до таких чуток

Не могут люди, выметающие все из магазинов, критически мыслить. Почему никто не задумается, если фейки раздувают истерию и панику, значит это кому-то выгодно? Надо бы за такие фейки уголовную ответственность ввести. А киберполиции этим всерьёз заняться.


+13
756
Angel737:
Сегодня, 10:44

Провокаторов, кторорые сеют панику - в Тюрьму!!!


+9
3
Чувааак:
Сегодня, 10:54

Якесь раціональне зерно в таких фейках є, ібо діти сидять вдома, нудяться, від планшетів очі поопухали і спина болить від скрюченого весь час положення, і батьки, деякі діти також, розуміють що треба розім"ятись, походить, провідать друзів рідних і близьких. Але замість того щоб пішочком на свіжому повітрі бути вони сідають в маршрутки, де на санітарію начхать, труться біля торгашів шаурми і чебуреків, ловлять вірус, і несуть або додому, або до далі. Тому якщо цей фейк розносять далі, то в нього вірять, і якось намагатимуться обмежувати дітвору.


+4
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