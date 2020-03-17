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ХК «Кременчук» розпустили, а чемпіонат перенесли до осені через коронавірус

Сегодня, 09:45 Просмотров: 371 Комментариев: 1

 

Кременчуцькі хокеїсти до осені пішли у вимушену відпустку

Чемпіонат Української хокейної ліги - Парі-Матч зупинено, а матчі плей-офф будуть дограні перед стартом наступного сезону. 


- Беручи до уваги турботу про учасників змагань, а також з огляду на заходи, прийняті Кабінетом Міністрів України (постанова №211, постанова №215 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19), які унеможливлюють міжміські пересування, і заборона на проведення на території України заходів з кількістю учасників понад 10, дирекцією Української хокейної ліги, спільно з клубами-учасниками чемпіонату УХЛ - Парі-Матч, прийнято рішення про зупинку розіграшу чемпіонату. - йдеться у повідомлені на сайті УХЛ.


Матчі другого етапу турніру, починаючи з півфінальної серії, будуть дограні у вересні 2020 року, напередодні початку наступного сезону. Ювілейний, п'ятий сезон чемпіонату, почнеться 1 жовтня 2020 року.


Нагадаємо, що раніше учасниками 1/2 фіналу чемпіонату Української хокейної ліги стали «Кременчук», «Донбас», «Дніпро» і «Білий Барс». Планували, що 19 березня кременчуцькі хокеїсти на своєму майданчику приймуть «Білий Барс». 


«Кременчук» вийде на бій з «Білим Барсом» без глядачів

«Кременчук» до півфінального матчу готувався до півфінального матчу та хотів порадувати вболівальників яскравою програмою та лазерним шоу.  

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Білий Барс коронавирус коронавірус

Комментарии: 1

381
Juja:
Сегодня, 10:31

Логичное и правильное решение. Нужно проводить матчи со зрителями и для болельщиков, а здоровье всегда важнее!


+1
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