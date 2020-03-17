ХК «Кременчук» розпустили, а чемпіонат перенесли до осені через коронавірус

Чемпіонат Української хокейної ліги - Парі-Матч зупинено, а матчі плей-офф будуть дограні перед стартом наступного сезону.
Матчі другого етапу турніру, починаючи з півфінальної серії, будуть дограні у вересні 2020 року, напередодні початку наступного сезону. Ювілейний, п'ятий сезон чемпіонату, почнеться 1 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, що раніше учасниками 1/2 фіналу чемпіонату Української хокейної ліги стали «Кременчук», «Донбас», «Дніпро» і «Білий Барс». Планували, що 19 березня кременчуцькі хокеїсти на своєму майданчику приймуть «Білий Барс».
«Кременчук» до півфінального матчу готувався до півфінального матчу та хотів порадувати вболівальників яскравою програмою та лазерним шоу.