Происшествия

У Кременчуці внаслідок розриву металевої бочки постраждав чоловік

Сегодня, 09:10 Просмотров: 1 440

Потерпілого ушпиталили з відкритою черепно-мозковою травмою

 

17 березня до нейрохірургічного відділення Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування доставили 54-річного кременчужанина. Потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму, забійну рану потилично-тім’яної ділянки голови, - повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


Помічник слюсаря ТОВ «Інтерліс» травмувався під час виконання трудових обов’язків внаслідок розриву металевої бочки. Стан здоров’я чоловіка – тяжкий.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: травмы травматизм
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