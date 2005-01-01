У Кременчуці внаслідок розриву металевої бочки постраждав чоловік

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17 березня до нейрохірургічного відділення Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування доставили 54-річного кременчужанина. Потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму, забійну рану потилично-тім’яної ділянки голови, - повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Помічник слюсаря ТОВ «Інтерліс» травмувався під час виконання трудових обов’язків внаслідок розриву металевої бочки. Стан здоров’я чоловіка – тяжкий.