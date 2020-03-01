Що треба знати батькам про коронавірус, щоб уберегти своїх дітей

Сегодня, 08:40 Просмотров: 2 070

МОН та МОЗ розповіли українцям, як убезпечити свої родини

Міністерство освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я розповіли 5 основних речей, які мають знати батьки про коронавірус та про те, як реагувати, щоб убезпечити свою родину від хвороби.





- Уряд оголосив загальнонаціональний карантин до 3 квітня. Однак ми розуміємо, що просто не ходити до школи чи іншого закладу освіти – недостатньо. Важливо, щоб батьки знали, як діяти в ситуації карантину та від чого берегти дітей. Тому така інформація зараз дуже потрібна, – сказала заступниця Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.





1. Інфекція передається переважно повітряно-крапельним шляхом від зараженої людини або через дотик до забруднених поверхонь.





Що робити:

попросити дітей не підходити ближче ніж на 1 метр до людей, що кашляють, чхають або мають жар;

нагадувати дітям про обов’язкове миття рук перед прийомом їжі та після відвідування вбиральні (мити руки потрібно щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні засоби для рук);

попросити дітей утриматися від прийому їжі з загальних упаковок або посуду (горішки, чіпси, печиво та інші снеки), куди багато людей занурюють руки;

просити дітей уникати привітальних обіймів і рукостискань, поки епідеміологічна ситуація не стабілізується;

посилити вимоги до вологого прибирання приміщень, очищення та дезінфекції об’єктів, яких торкається велика кількість людей, провітрювати приміщення;

важливо уникати місць масового скупчення людей.



2. Симптоми інфекції: кашель, біль у горлі, риніт, лихоманка, утруднене дихання, сухий кашель, чхання, біль у грудині; у деяких випадках – діарея або кон'юнктивіт. У складних випадках інфекція може викликати пневмонію.





У деяких випадках ця хвороба може бути смертельною, однак переважно це відбувається з людьми середнього чи похилого віку, що мають супутні захворювання.





Що робити: у разі підвищеної температури дитина має залишитися вдома до повного одужання та одразу отримати консультацію сімейного лікаря.





3. Як правильно поводити себе в умовах поширення вірусу:

мити руки щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні засоби для рук;

під час кашлю або чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою, яку потім необхідно викинути (чхати правильно у згин ліктя);

не підходити ближче ніж на 1 метр до людей, що кашляють, чхають або мають жар, уникати будь-якого тісного контакту з ними;

не споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.



4. Маски не допомагають убезпечити себе від вірусу, вони допомагають лише в тому разі, коли маску носить хвора людина.





5. Наразі не існує жодних ліків для лікування чи запобігання коронавірусу. Будь-які пропозиції в інтернеті про вакцини чи ліки – неправда.