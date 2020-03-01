Сьогодні вранці, 18 березня, у Кременчуці на вулиці Першотравневій, біля Автозаводського районного суду, згоріла машина Lexus RX350. Автівка належить приватному підприємцю.
За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, виклик про пожежу надійшов о 5.00. О 5.30 пожежу ліквідували.
На місці пригоди працювали слідчі Кременчуцького райвідділу поліції. Причина пожежі встановлюється.
Додано: слідчо-оперативна група встановила, що автомобіль належить 22-річному жителю міста, - інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.
Відомості про подію внесено за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). Триває досудове розслідування.