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Біля Автозаводського райсуду згорів Lexus (додано)

Сегодня, 08:09 Просмотров: 4 169 Комментариев: 4

 

Машина згоріла вщент

Сьогодні вранці, 18 березня, у Кременчуці на вулиці Першотравневій, біля Автозаводського районного суду, згоріла машина Lexus RX350. Автівка належить приватному підприємцю.



 

 

За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, виклик про пожежу надійшов о 5.00. О 5.30 пожежу ліквідували.


На місці пригоди працювали слідчі Кременчуцького райвідділу поліції. Причина пожежі встановлюється. 


Додано: слідчо-оперативна група встановила, що автомобіль належить 22-річному жителю міста, - інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


Відомості про подію внесено за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). Триває досудове розслідування.

5
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Drive2 Кременчук
Теги: пожежа машина суд

Комментарии: 4

483
vetalman:
Сегодня, 09:39

 не могу сдержать слезу


+18
158
cheh_a:
Сегодня, 11:17

месть


0
4 406
Solenoid:
Сегодня, 12:05

На лексус деньга есть, а вот на стоянку\гараж нету. Парадокс однако.


+1
510
Fox:
Сегодня, 12:14

"Автомобіль належить 22-річному жителю міста", - как пришло, так и ушло. 


+4
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