Біля Автозаводського райсуду згорів Lexus (додано)

Сегодня, 08:09 Просмотров: 4 169 Комментариев: 4

Сьогодні вранці, 18 березня, у Кременчуці на вулиці Першотравневій, біля Автозаводського районного суду, згоріла машина Lexus RX350. Автівка належить приватному підприємцю.









За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, виклик про пожежу надійшов о 5.00. О 5.30 пожежу ліквідували.





На місці пригоди працювали слідчі Кременчуцького райвідділу поліції. Причина пожежі встановлюється.





Додано: слідчо-оперативна група встановила, що автомобіль належить 22-річному жителю міста, - інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





Відомості про подію внесено за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). Триває досудове розслідування.