Через каранатин Рада продовжила строк подачі декларацій

Сегодня, 08:02 Просмотров: 649

17 березня депутати Верховної Ради прийняли зміни до законів для запобігання поширенню коронавірусу, але зміни також торкнулись закону «Про запобігання корупції» та електронного декларування.





Зміни передбачають, що строк подачі щорічних декларацій продовжено до 1 червня 2020 року. Декларанти, які не подадуть вчасно декларацію/повідомлення через карантинно-обмежувальні заходи, до 1 червня звільняються від відповідальності.





- Встановити, що декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які відповідно до статті 45 цього Закону подаються за минулий рік до 1 квітня, у 2020 році суб’єкти декларування подають до 1 червня.





Суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену абзацом першим частини другої статті 45 цього Закону, або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані відповідно до статті 52 Закону у зв’язку із встановленням на території їх проживання карантинно-обмежувальних заходів, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення у зазначений період, - йдеться у тексті законопроекту № 3219 .