Коронавірусне: ЦНАП обмежує години прийому відвідувачів

Через запровадження карантину у Кременчуці ЦНАП обмежує години прийому громадян. Такі обмеження введені тимчасово (згідно розпорядження міського голови «Про роботу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, враховуючи епідемічну ситуацію щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію в світі та Україні» №63-р від 12.03.2020), за попередньою інформацією, триватимуть до 3 квітня 2020 року.
У приміщенях головного офісу та відділеннях ЦНАПу щодня проводитимуть дезінфекцію. У зв’язку з цим ЦНАП буде закритий для відвідувачів:
Прийом громадян здійснюється виключно за попереднім записом за телефонами: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06, 75-85-00, або через сайт ЦНАП.
Крім того, запроваджені наступні заходи:
Відвідувачі можуть замовляти послуги онлайн, покрокові відео-інструкції як це зробити розміщені за посиланням.