Коронавірусне: ЦНАП обмежує години прийому відвідувачів

Сегодня, 07:35 Просмотров: 558

За попередньою інформацією, обмеження триватимуть до 3 квітня

Через запровадження карантину у Кременчуці ЦНАП обмежує години прийому громадян. Такі обмеження введені тимчасово (згідно розпорядження міського голови «Про роботу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, враховуючи епідемічну ситуацію щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію в світі та Україні» №63-р від 12.03.2020), за попередньою інформацією, триватимуть до 3 квітня 2020 року.





У приміщенях головного офісу та відділеннях ЦНАПу щодня проводитимуть дезінфекцію. У зв’язку з цим ЦНАП буде закритий для відвідувачів:

головний офіс - з 12.00 до 13.00, додатково у вівторок та четвер з 16.00 до 17.00;

Автозаводський відділ - з 13.00 до 14.00;

Крюківський відділ - з 12.00 до 13.00.



Прийом громадян здійснюється виключно за попереднім записом за телефонами: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06, 75-85-00, або через сайт ЦНАП.





Крім того, запроваджені наступні заходи:

притримані виїзди мобільного адміністратора додому;

призупинені надання консультацій у приміщенні головного офісу ЦНАП (каб. 15) представниками суб’єктів надання адміністративних послуг (окрім прийому та консультацій, які надає КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Кременчуцької міської ради Полтавської області»);

при вході у ЦНАП встановлено дезінфікуючі засоби для обробки рук відвідувачів.



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