Малецький назвав фейком повідомлення про дезінфекцію Кременчука з повітря

Вчера, 20:53 Просмотров: 4 017 Комментариев: 1

Серед кременчужан почали ширити інформацію про вертольоти, які нібито будуть розпилювати засіб для дезінфекції сьогодні вночі

Сьогодні увечері, 16 березня, у соцмережах серед кременчужан почали ширити інформацію про дезінфекцію міста з повітря. Посилаючись на інформацію з військової частини, повідомляють, що в ніч на 17 березня вертольоти будуть розпилювати засіб для дезінфекції. Вікна та балкони рекомендують зачинити.





Джерело: www.facebook.com/groups/614785948658348/





Це повідомлення спростував міський голова Віталій Малецький. Мер назвав цю інформацію фейком.