Происшествия

Малецький назвав фейком повідомлення про дезінфекцію Кременчука з повітря

Вчера, 20:53 Просмотров: 4 017 Комментариев: 1

Серед кременчужан почали ширити інформацію про вертольоти, які нібито будуть розпилювати засіб для дезінфекції сьогодні вночі

 

Сьогодні увечері, 16 березня, у соцмережах серед кременчужан почали ширити інформацію про дезінфекцію міста з повітря. Посилаючись на інформацію з військової частини, повідомляють, що в ніч на 17 березня вертольоти будуть розпилювати засіб для дезінфекції. Вікна та балкони рекомендують зачинити.


 

Джерело: www.facebook.com/groups/614785948658348/


Це повідомлення спростував міський голова Віталій Малецький. Мер назвав цю інформацію фейком.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус карантин дезинфекция

Комментарии: 1

2 439
ИМХО:
Сегодня, 00:59

Идиотам (о тех, кто распространяет слухи), нет нигде покоя!!! Больше всего понравилось выражение: "сообщили из воинской части...", кто сообщил, как сообщил?! Пресс-служба воинской части или срочники?! По радио, на сайте?! Какой части? Вертолётной?!smile

Не говорю уже про то, сколько необходимо "лекарства" для "распыления"!!! А найдутся и такие, кто закроет окна. Наверное, это те кто гречку с туалетной бумагой подмел с полок в магазинах. Наелись, обоср@лись, а теперь этим решили задохнутся!

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