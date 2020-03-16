Зеленский пообещал пенсионерам по тысяче гривен, но не всем

Вчера, 18:46 Просмотров: 4 868 Комментариев: 14

Одноразовую доплату получат те, кто получает пенсию меньше 5 тыс грн

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал пенсионерам, которые получают менее 5 тысяч гривен пенсии в месяц, единоразовую доплату в сумме 1 тысячи гривен.

Это одно из мероприятий, запланированных Кабинетом министров для противодействия распространению коронавируса, вызывающего заболевание COVID-2019.

«Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривен должны получить доплату в размере 1 тысячи гривен», - заявил Владимир Зеленский.











