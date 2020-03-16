Кременчуг, Видеоколлекция

Зеленский пообещал пенсионерам по тысяче гривен, но не всем

Вчера, 18:46 Просмотров: 4 868 Комментариев: 14

 

Одноразовую доплату получат те, кто получает пенсию меньше 5 тыс грн

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал пенсионерам, которые получают менее 5 тысяч гривен пенсии в месяц, единоразовую доплату в сумме 1 тысячи гривен.  

 

Это одно из мероприятий, запланированных Кабинетом министров для противодействия распространению коронавируса, вызывающего заболевание COVID-2019.

 

«Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривен должны получить доплату в размере 1 тысячи гривен», - заявил Владимир Зеленский.



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6
Автор: solod
Теги: Владимир Зеленский пенсия пенсионеры коронавирус

Комментарии: 14

839
IIoJIKuJIo:
Вчера, 19:01

Юлина Зелена тысяча grinning


+21
754
Angel737:
Вчера, 19:32

Как-бы то там небыло-бы, а многие пенсионеры и за это скажут Спасибо!

Если дадут, то и на том Спасибо!


+13
791
shoni1970:
Вчера, 19:47

На похорон, так по закону повинні давати дві пенсії. Чи разом з індексацією - у жовтні? 


-2
761
Nik:
Вчера, 19:49

Цитата: Angel737
Если дадут

Помню я, ровно год назад ждали петины две тысячи от растаможки евроблях. Так и не дождались...Если Зе поступит так же, то он и порох одно и то же.


0
64
cenzor:
Вчера, 20:10

Цитата: Nik
петины две тысячи от растаможки евроблях
мда.....порох никак из вас не выйдет...какие 2 тысячи, что ,когда,кому. Следите за руками зеленого- ротом тысячу пенсионерам, руками землю олигархам.


+8
3 400
Дмитрий:
Вчера, 20:12

ага, раздаст пенсионерам по 1000 и заберет по 10000 у остальньіх

ждите от Зеленого - пузьірёк зелёнки


+7
201
Чopний Kiт:
Вчера, 20:20

Испанскийзеленый стыд


+2
761
Nik:
Вчера, 20:27

Цитата: cenzor
какие 2 тысячи, что ,когда,кому.

 

™В марте-апреле пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат единоразовую компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 грн. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время совещания с представителями Кабмина 25 февраля.

"Мы нашли возможность возвратить пенсионерам индексацию 2015-2016 годов. По подсчетам, мы вышли на цифру 2410 грн", - сказал он.

Такую компенсацию, по словам президента, получат те пенсионеры, которым в результате индексации, возобновляеющейся с первого марта, начислят небольшую сумму.

"Будут те, кто получит 800, 900 и 1000 грн - им компенсировать не надо, а тем, кто получит 100 и 200 грн, получат компенсацию в течение марта и апреля", - пояснил Порошенко.

Как уточнил министр соцполитики Андрей Рева, выплачивать компенсации будут за счет денег от растаможки "евроблях". По словам Порошенко, на сегодня это 13,6 млрд грн.

Выплаты по индексации пенсий и монетизации субсидий начнутся одновременно с четвертого марта./2019года/.™


+1
698
antikola:
Вчера, 20:43

Цитата: Nik
за счет денег от растаможки "евроблях"
так не растаможили же- продлили....так что то к зеленым уже. Кстати , где всякие семенченки и иже нацжОны, которые там с чем то боролись при порохе? всё уже побороли?
Цитата: Nik
Выплаты по индексации пенсий и монетизации субсидий начнутся
в этом году они вообще не начались....


0
761
Nik:
Вчера, 20:46

Цитата: antikola
так не растаможили же-
Цитата: Nik
денег от растаможки "евроблях". По словам Порошенко, на сегодня это 13,6 млрд грн.


Уникальный вы человек, антиколяlaughing


+1
201
Чopний Kiт:
Вчера, 20:58

Цитата: IIoJIKuJIo
Зелена тысяча

Справжня "Зелена тисяча" - це $1000

А те що обiцяє гiдрант то є "Зелений сором"


+6
698
antikola:
Вчера, 21:37

Цитата: Nik
Уникальный вы человек, антиколя
согласен, деньги в апреле должен был уже зеленый отдать пенсионерам. а оказалось второй раз обманывает да, Коля? 
В марте-апреле пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат единоразовую компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 грн
в марте-апреле напомнить кто стал говнокомандующим?И тут вы со своим голобородьком лоханулись....


+4
761
Nik:
Вчера, 22:54

Цитата: antikola
в марте-апреле напомнить кто стал говнокомандующим?

20 мая в здании Верховной рады Украины состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Владимир Зеленский принял присягу в качестве главы государства. Так что не надо нагло врать! В марте-апреле до 20 мая включительно президентом был ваш солнцеликий порох.



Цитата: antikola
И тут вы со своим голобородьком лоханулись....

Зеленский это меньшее зло, на то время. Но, если вы помните, до окончания первого тура, я за Юлю.


+2
761
Nik:
Сегодня, 00:15

Цитата: antikola
деньги в апреле должен был уже зеленый отдать

antikola - tea, peas, door, balllaughing


+1
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