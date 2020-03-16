Кременчуг, Здоровье

Зеленський хоче обмежити кількість пасажирів у маршрутках до 10, а у тролейбусах - до 20

Вчера, 18:31 Просмотров: 2 393 Комментариев: 9

Володимир Зеленський закликав Уряд ухвалити більш жорсткі обмеження, щоб не допустити поширення коронавірусу

Сьогодні, 16 березня, Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про заходи, що допоможуть пригальмувати поширення коронавірусу територією держави. За словами президента, сьогодні увечері заплановане засідання уряду. Очільник держави серед іншого закликав Кабмін ухвалити такі рішення:

  • заборонити відвідування закладів харчування, розваг, спортзалів;
  • з 12.00 18 березня заборонити залізничне, авіа та автобусне міжміське та міжобласне перевезення. Закрити метрополітени;
  • здійснювати міські перевезення у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі, до 20 осіб - у тролейбусах та вагонах трамваїв;
  • особам, які отримують менш як 5 тисяч гривень пенсії, зробити доплату у вигляді 1 тисячі гривень;
  • в областях, де виявили коронавірус (Житомирська та Чернівецька), запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня.
  • відкласти планові медичні заходи та операції, проводити лише термінові та невідкладні медзаходи;
  • перепрофілювати медзаклади для лікування хворих на коронавірус;
  • заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб;
  • обмежити експорт харчів.

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Також Зеленський наполегливо порадив не виходити з дому. Робити це лише за нагальної потреби.


Президент зазначив, що станом на сьогодні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. У 5 випадках результати виявилися позитивними, у 64 випадках - хвороба не підвередилася, 10 випадків опрацьовують.


3
Автор: Євгенія Каблучка Источник видео: www.youtube.com
Теги: коронавирус коронавірус карантин

Комментарии: 9

2 439
ИМХО:
Вчера, 18:36

Да, Вова... Такого сценария в сериале не предполагалось...


+22
4 131
почемучка:
Вчера, 18:37

О, це вже справді сурове рішення.

Сплю і бачу у маршрутці германа не більше 10 пасажирів, а в тролях не всі місця зайняті


+10
64
cenzor:
Вчера, 18:38

Готов не выходить из дома, если вован оплатит коммуналку и продукты с медикаментами


+38
68
StarПёр:
Вчера, 19:09

з 12.00 18 березня заборонити залізничне, авіа та автобусне міжміське та міжобласне перевезення

заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб

а теперь открываю УП новость получасовой давности:

Президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания касательно голосования за закон про рынок земли. 

Начало заседания запланировано на 19:30 понедельника.

По информации источников УП, депутаты собираются на встречу с президентом неохотно. Некоторые ссылаются на плохое самочувствие и температуру. 
Поэтому в Офисе президента приказали руководству определенной группы во фракции лично проверить, больны ли депутаты, вплоть до того, что приехать к ним домой и измерить температуру.

 

Ну вот все это затеяно для того, чтобы никто не приехал митинговать. Ну что, 80% местного элохтората? Тем чем ваш писюанист играл на пианино, сейчас постучит вам прямо по лбу! По приколу! Хуже не будет! Да???

 


+10
4 131
почемучка:
Вчера, 19:12

Цитата: StarПёр
Тем чем ваш писюанист играл на пианино, сейчас постучит вам прямо по лбу! По приколу!
Як таке збочення можна писати у відгуках до газети?


+2
68
StarПёр:
Вчера, 19:20

Цитата: почемучка

Цитата: StarПёр
Тем чем ваш писюанист играл на пианино, сейчас постучит вам прямо по лбу! По приколу!
Як таке збочення можна писати у відгуках до газети?

Ну так массовое быдлизация населения 95 кварталом сделала свое дело. Когда писюанист играл на пианино вы все ржали до коликов в животе. Вам было весело. Никто не писал и не говорил шо це збочення. А как дело дошло по лбу получать, так сразу вспомнили про мораль и приличие...


+5
761
Nik:
Вчера, 20:01

Чем возить по 10 чел., то лучше на кврантин уйти.flushed


+6
300
Кавоман:
Вчера, 21:16

Цитата: cenzor

Готов не выходить из дома, если вован оплатит коммуналку и продукты с медикаментами

Тоді зеровлада виведе каналізацію з комуналки і віддасть бєнє, тоді какать дома стане дуууже дорого mask


+3
698
antikola:
Вчера, 21:49

В Украине закрывают железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов.
эх уйдет земля по дешевке....слава зебилам



Около 17 часов на территорию Офиса Президента заехала машина олигарха Рината Ахметова,Впоследствии съемочная группа "Схем" зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского,  за час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.
карантин рабочим-землю лягархам.


+5
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