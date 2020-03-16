Зеленський хоче обмежити кількість пасажирів у маршрутках до 10, а у тролейбусах - до 20

Вчера, 18:31 Просмотров: 2 393 Комментариев: 9

Володимир Зеленський закликав Уряд ухвалити більш жорсткі обмеження, щоб не допустити поширення коронавірусу

Сьогодні, 16 березня, Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про заходи, що допоможуть пригальмувати поширення коронавірусу територією держави. За словами президента, сьогодні увечері заплановане засідання уряду. Очільник держави серед іншого закликав Кабмін ухвалити такі рішення:

заборонити відвідування закладів харчування, розваг, спортзалів;

з 12.00 18 березня заборонити залізничне, авіа та автобусне міжміське та міжобласне перевезення. Закрити метрополітени;

здійснювати міські перевезення у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі, до 20 осіб - у тролейбусах та вагонах трамваїв;

особам, які отримують менш як 5 тисяч гривень пенсії, зробити доплату у вигляді 1 тисячі гривень;

в областях, де виявили коронавірус (Житомирська та Чернівецька), запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня.

відкласти планові медичні заходи та операції, проводити лише термінові та невідкладні медзаходи;

перепрофілювати медзаклади для лікування хворих на коронавірус;

заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб;

обмежити експорт харчів.





Також Зеленський наполегливо порадив не виходити з дому. Робити це лише за нагальної потреби.





Президент зазначив, що станом на сьогодні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. У 5 випадках результати виявилися позитивними, у 64 випадках - хвороба не підвередилася, 10 випадків опрацьовують.



