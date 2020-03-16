Зеленський хоче обмежити кількість пасажирів у маршрутках до 10, а у тролейбусах - до 20
Вчера, 18:31Просмотров: 2 393Комментариев: 9
Володимир Зеленський закликав Уряд ухвалити більш жорсткі обмеження, щоб не допустити поширення коронавірусу
Сьогодні, 16 березня, Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про заходи, що допоможуть пригальмувати поширення коронавірусу територією держави. За словами президента, сьогодні увечері заплановане засідання уряду. Очільник держави серед іншого закликав Кабмін ухвалити такі рішення:
заборонити відвідування закладів харчування, розваг, спортзалів;
з 12.00 18 березня заборонити залізничне, авіа та автобусне міжміське та міжобласне перевезення. Закрити метрополітени;
здійснювати міські перевезення у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі, до 20 осіб - у тролейбусах та вагонах трамваїв;
особам, які отримують менш як 5 тисяч гривень пенсії, зробити доплату у вигляді 1 тисячі гривень;
в областях, де виявили коронавірус (Житомирська та Чернівецька), запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня.
відкласти планові медичні заходи та операції, проводити лише термінові та невідкладні медзаходи;
перепрофілювати медзаклади для лікування хворих на коронавірус;