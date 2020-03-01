Кременчук на карантині: сипучі товари заборонені, а в магазин пускатимуть по черзі

Від завтра Кременчук посилює заходи захисту, а Президент анонсує заборону залізничного та автобусного сполучення
У Кременчуці від завтра, 17 березня, впроваджуються посилені карантинні заходи. На засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії розглянули посилені заходи: громадського транспорту поменшає, а ТРЦ, клуби, басейни, ресторани закривають. При цьому продуктові магазини, аптеки, банки, пошта та АЗС працюватимуть.
Засідання надзвичайної протиепідемічної комісії
Продуктові магазини та кав'ярні
Транспорт
У громадському транспорті збільшують інтервал руху, при цьому менше буде маршруток.
Робота мерії
Кременчуцька міська рада працюватиме, але проводити прийом громадян не будуть.
Як працюватиме ЦНАП
ЦНАП працює у режимі попереднього запису. У ЦНАПі буде дві перерви: з 12 до 13 із 16 до 17. Тоді там прибиратимуть.