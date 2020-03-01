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Кременчук на карантині: сипучі товари заборонені, а в магазин пускатимуть по черзі

Вчера, 18:16 Просмотров: 28 291 Комментариев: 15

  

Від завтра Кременчук посилює заходи захисту, а Президент анонсує заборону залізничного та автобусного сполучення

У Кременчуці від завтра, 17 березня, впроваджуються посилені карантинні заходи. На засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії розглянули посилені заходи: громадського транспорту поменшає, а ТРЦ, клуби, басейни, ресторани закривають. При цьому продуктові магазини, аптеки, банки, пошта та АЗС працюватимуть.


Засідання надзвичайної протиепідемічної комісії


У Кременчуці закривають заклади громадського харчування та розваг


Як працюватиме карантин по-кременчуцьки

Продуктові магазини та кав'ярні

  • Заборонили продавати сипучі товари у магазинах (крупи, борошно, цукерки...)
  • Вхід до магазину обмежений. Будуть пускати всіх, але не відразу, щоб не створювати скупчення у магазині. Потік людей мають контролювати охоронці
  • У торгових центрах де є магазини з одягом та продуктами, то працюватимуть лише продуктові
  • На ринках працюватимуть лише точки з господарчими товарами та продуктами харчування
  • Кав'ярні працюватимуть лише в режимі - кава з собою, а в Макдональдсі працюватиме лише макдрайв
  • У готелях кафе і ресторани мають закрити, в них можуть обслуговувати лише мешканців готелю


Транспорт

У громадському транспорті збільшують інтервал руху, при цьому менше буде маршруток.


Робота мерії

Кременчуцька міська рада працюватиме, але проводити прийом громадян не будуть.


Як працюватиме ЦНАП

ЦНАП працює у режимі попереднього запису. У ЦНАПі буде дві перерви: з 12 до 13 із 16 до 17. Тоді там прибиратимуть.

5
Автор: Альона Душенко
Теги: карантин коронавирус коронавірус

Комментарии: 15

68
StarПёр:
Вчера, 18:25

Транспорт У громадському транспорті збільшують інтервал руху, при цьому менше буде маршруток.

Цирк на дроті!

В нас й без того із транспортом проблема. Особливо у часи пік. Збільшення інтервалу руху лише збільшить щільність наповнення людей у громадському транспорті. Більше транспорту - меньше тисняви! В того, кто обмежує кількість громадського транспорту на плечах замість голови дупа причеплена. 


+97
89
Serpan:
Вчера, 18:36

Цитата: StarПёр

В того, кто обмежує кількість громадського транспорту на плечах замість голови дупа причеплена. 

 

Справа в тому, що всі наші можновладці пересуваються виключно на автомобілях преміум класу. Тому вони не знають, як люди висять на поручнях та пихаються в маршрутки в часи пік


+66
4 131
почемучка:
Вчера, 18:40

Цитата: StarПёр
В нас й без того із транспортом проблема. Особливо у часи пік. Збільшення інтервалу руху лише збільшить щільність наповнення людей у громадському транспорті.
а куди ці люди будуть їхати якщо в магазинах обмеження на кількість одночасно пеербуваючих? Щоб пів дня простояти в черзі?

Будуть більше гуляти, пішочком добиратимуться


-17
64
cenzor:
Вчера, 18:42

Цитата: StarПёр
Цирк на дроті! В нас й без того із транспортом проблема
большие автобусы сегодня реально разгрузили поток. Маршрутчики нервничают


+42
10
oleg505:
Вчера, 18:55

Троллейбусы уже на Молодежном загрузят 20 человек. Как остальным добираться? Делайте от пивсзавода маршрут как в старые времена.

 


+18
839
IIoJIKuJIo:
Вчера, 19:00

Цитата: oleg505

Троллейбусы уже на Молодежном загрузят 20 человек. Как остальным добираться? Делайте от пивсзавода маршрут как в старые времена.

 

у большинства предприятий ввели удаленную работу, думаю людей будет на остановках меньше, сегодня в 17 маршруте я ехал домой и увидел внезапную картину, в час пик, 18:00, два  стоячих было


-11
1 102
s2e7r8g:
Вчера, 19:05

Цитата: IIoJIKuJIo

Цитата: oleg505

Троллейбусы уже на Молодежном загрузят 20 человек. Как остальным добираться? Делайте от пивсзавода маршрут как в старые времена.

 

у большинства предприятий ввели удаленную работу, думаю людей будет на остановках меньше, сегодня в 17 маршруте я ехал домой и увидел внезапную картину, в час пик, 18:00, два  стоячих было

Я извиняюсь конечно: а жрать вы тоже удалённо будете, водички удалённо в кране не желаете? Как вы себе представляете удалённую работу на производстве? Что можно удалённо производить? 


+51
754
Angel737:
Вчера, 19:31

Робота мерії Кременчуцька міська рада працюватиме, але проводити прийом громадян не будуть.

Ну ещё бы эти Дормаеды не работали-бы, если не будут, дак нехилую зарплату не получат, а вот от горожан, себя отгородили, боятся вируса.


+28
64
cenzor:
Вчера, 20:07

Цитата: s2e7r8g
Как вы себе представляете удалённую работу на производстве
ну например, бухгалтерия, отделы снабжения, сбыта, договорные отделы, экономисты...все ,кроме непосредственно учавствующих в техпроцессе.А это примерно половинаsmile


-2
4 131
почемучка:
Вчера, 20:16

Вірусні розсилки по Вайберу йдуть про вертольоти над містом


+5
201
Чopний Kiт:
Вчера, 20:22

Цитата: почемучка

Вірусні розсилки по Вайберу йдуть про вертольоти над містом

Дезраствор распыляют?


0
67
Smart:
Вчера, 20:27

Заборонили продавати сипучі товари у магазинах (крупи, борошно, цукерки...)

 

а це ще якого дідька? по типу хто не встих 10 мішків гречки купити то буде смоктати (льодяники)?


+10
698
antikola:
Вчера, 20:40

Цитата: Чopний Kiт
Дезраствор распыляют?
сыпучие товары рассыпают и по 1000 пенсионерам.
Цитата: Smart
по типу хто не встих 10 мішків гречки купити то буде смоктати (льодяники)?
в пачках есть еще.


+4
67
Smart:
Вчера, 20:45

Цитата: antikola

Цитата: Чopний Kiт
Дезраствор распыляют?
сыпучие товары рассыпают и по 1000 пенсионерам.
Цитата: Smart
по типу хто не встих 10 мішків гречки купити то буде смоктати (льодяники)?
в пачках есть еще.

 

а, ясно. крупи мабуть будуть продавати але у пакетах. по ходу полки зобов'язали дезинфікувати


+2
201
Чopний Kiт:
Вчера, 21:02

Цитата: antikola
сыпучие товары рассыпают и по 1000 пенсионерам.

А че ж они тогда пенсионеров не предупредили, что бы собралось побольше да покучнее... \s


0
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