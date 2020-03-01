Кременчук на карантині: сипучі товари заборонені, а в магазин пускатимуть по черзі

Вчера, 18:16 Просмотров: 28 291 Комментариев: 15

Від завтра Кременчук посилює заходи захисту, а Президент анонсує заборону залізничного та автобусного сполучення

У Кременчуці від завтра, 17 березня, впроваджуються посилені карантинні заходи. На засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії розглянули посилені заходи: громадського транспорту поменшає, а ТРЦ, клуби, басейни, ресторани закривають. При цьому продуктові магазини, аптеки, банки, пошта та АЗС працюватимуть.





Засідання надзвичайної протиепідемічної комісії









Як працюватиме карантин по-кременчуцьки

Продуктові магазини та кав'ярні

Заборонили продавати сипучі товари у магазинах (крупи, борошно, цукерки...)

Вхід до магазину обмежений. Будуть пускати всіх, але не відразу, щоб не створювати скупчення у магазині. Потік людей мають контролювати охоронці

У торгових центрах де є магазини з одягом та продуктами, то працюватимуть лише продуктові

На ринках працюватимуть лише точки з господарчими товарами та продуктами харчування

Кав'ярні працюватимуть лише в режимі - кава з собою, а в Макдональдсі працюватиме лише макдрайв

У готелях кафе і ресторани мають закрити, в них можуть обслуговувати лише мешканців готелю





Транспорт

У громадському транспорті збільшують інтервал руху, при цьому менше буде маршруток.





Робота мерії

Кременчуцька міська рада працюватиме, але проводити прийом громадян не будуть.





Як працюватиме ЦНАП

ЦНАП працює у режимі попереднього запису. У ЦНАПі буде дві перерви: з 12 до 13 із 16 до 17. Тоді там прибиратимуть.