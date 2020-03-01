У Кременчуці закривають заклади громадського харчування та розваг (додано)

Сегодня, 15:09 Просмотров: 4 118 Комментариев: 11

Продуктові магазини та аптеки не закриватимуть, але рекомендуватимуть покупцям дотримуватися дистанції — не менше метру

У Кременчуці можуть тимчасово закрити заклади громадського харчування та розважальні заклади. Завтра, 17 березня, планується засідання міської протиепідемічної комісії, де розглянуть це питання, враховуючи рекомендації МОЗ щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу. Про це повідомила начальник управління торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Людмила Жорняк, відповідаючи на запитання ТЪ.

- Р ішення готують епідеміологи. Ми підтримуємо. Зараз проводиться попередня робота з торговельними мережами. Закривати продуктові магазини ніхто не буде, лише ті заклади, без яких можна обійтися: кафе, ресторани, дискотеки, кінотеатри, інші розважальні заклади. Звісно, комісія ще має за це проголосувати. Хотілося б, щоб і покупці в магазинах, аптеках були відповідальними і трималися один від одного на відстані не менше метра, - повідомила Людмила Жорняк.

Вона додала, що переважно заклади торгівлі відповідально ставляться до ситуації та рекомендацій МОЗ.

- З п'ятниці телефонує багато підприємців. Вони готові закрити заклади, зважаючи на ситуацію, самі виявляють ініціативу. І ми вдячні цим людям за розуміння, - каже начальник управління торгівлі міськвиконкому.

Учора, 15 березня, очільник МОЗ Ілля Ємець зробив термінову заяву, де зазначив: «Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб».





Наразі відомо, що у Кременчуці, не очікуючи рішення протиепідемічної комісії, припинив роботу кінозал в ТРЦ «Галактика»; також є інформація про тимчасове закриття мережі «Аврора». У «Приватбанку» закривають відділення на годину для провітрювання, впускають по 10 осіб. На дверях однією з аптек ми побачили оголошення — прохання дотримуватися дистанції в 1 м.





ДОДАНО

О 15.05 міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фесбук повідомив, що з 17 березня у місті будуть введені додаткові обмеження.





– Заходи попередження поширення вірусу мають бути посилені, – заявив пан Малецький. – Тому з 17 березня ми вводимо наступні обмеження і тимчасово призупиняємо роботу:

торговельних центрів;

закладів громадського харчування: ресторанів, кафе, барів тощо;

закладів побутового обслуговування: салонів краси, перукарень, SPA-салонів, косметологічних кабінетів, саун, лазень, тату-салонів тощо;

розважальних закладів: нічних клубів, дискотек, кінотеатрів, закладів культури, комп’ютерних клубів тощо;

спортивних комплексів, залів, басейнів.





Будуть працювати:

продуктові та господарські магазини;

аптеки;

банки та банкомати;

поштові відділення;

АЗС;

громадський транспорт, який проходить регулярну обробку дезінфікуючими засобами;

ЦНАП в режимі попереднього запису.





– Звертаюся до підприємців і прошу з розумінням поставитися до ситуації, по можливості, організувати доставку продуктів харчування або їжі громадянам на замовлення. Звертаюся до власників приміщень, у яких розташовані заклади, які пішли на вимушений карантин, поставитися з розумінням до ситуації і відмінити орендну плату на період тимчасового призупинення роботи, – написав Віталій Малецький.





– Прошу всіх кременчужан з відповідальністю ставитися до збереження свого здоров`я та здоров`я оточуючих. Не перебувати в місцях скупчення людей, не пересуватися містом або за його межами без крайньої потреби, дотримуватися правил гігієни, вчасно звертатися до лікарів, – звернувся міський голова до містян.





О 16.00 у мерії розпочалося засідання надзвичайної протиепідемічної комісії, на якій затвердять обмежувальні заходи у Кременчуці



