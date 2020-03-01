Продуктові магазини та аптеки не закриватимуть, але рекомендуватимуть покупцям дотримуватися дистанції — не менше метру
У Кременчуці можуть тимчасово закрити заклади громадського харчування та розважальні заклади. Завтра, 17 березня, планується засідання міської протиепідемічної комісії, де розглянуть це питання, враховуючи рекомендації МОЗ щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу. Про це повідомила начальник управління торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Людмила Жорняк, відповідаючи на запитання ТЪ.
Вона додала, що переважно заклади торгівлі відповідально ставляться до ситуації та рекомендацій МОЗ.
Учора, 15 березня, очільник МОЗ Ілля Ємець зробив термінову заяву, де зазначив: «Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб».
Наразі відомо, що у Кременчуці, не очікуючи рішення протиепідемічної комісії, припинив роботу кінозал в ТРЦ «Галактика»; також є інформація про тимчасове закриття мережі «Аврора». У «Приватбанку» закривають відділення на годину для провітрювання, впускають по 10 осіб. На дверях однією з аптек ми побачили оголошення — прохання дотримуватися дистанції в 1 м.
ДОДАНО
О 15.05 міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фесбук повідомив, що з 17 березня у місті будуть введені додаткові обмеження.
– Заходи попередження поширення вірусу мають бути посилені, – заявив пан Малецький. – Тому з 17 березня ми вводимо наступні обмеження і тимчасово призупиняємо роботу:
Будуть працювати:
– Прошу всіх кременчужан з відповідальністю ставитися до збереження свого здоров`я та здоров`я оточуючих. Не перебувати в місцях скупчення людей, не пересуватися містом або за його межами без крайньої потреби, дотримуватися правил гігієни, вчасно звертатися до лікарів, – звернувся міський голова до містян.
О 16.00 у мерії розпочалося засідання надзвичайної протиепідемічної комісії, на якій затвердять обмежувальні заходи у Кременчуці