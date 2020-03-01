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У Кременчуці закривають заклади громадського харчування та розваг (додано)

Сегодня, 15:09 Просмотров: 4 118 Комментариев: 11

  

Продуктові магазини та аптеки не закриватимуть, але рекомендуватимуть покупцям дотримуватися дистанції — не менше метру

У Кременчуці можуть тимчасово закрити заклади громадського харчування та розважальні заклади. Завтра, 17 березня, планується засідання міської протиепідемічної комісії, де розглянуть це питання, враховуючи рекомендації МОЗ щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу. Про це повідомила начальник управління торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Людмила Жорняк, відповідаючи на запитання ТЪ.

- Рішення готують епідеміологи. Ми підтримуємо. Зараз проводиться попередня робота з торговельними мережами. Закривати продуктові магазини ніхто не буде, лише ті заклади, без яких можна обійтися: кафе, ресторани, дискотеки, кінотеатри, інші розважальні заклади. Звісно, комісія ще має за це проголосувати. Хотілося б, щоб і покупці в магазинах, аптеках були відповідальними і трималися один від одного на відстані не менше метра, - повідомила Людмила Жорняк.

Вона додала, що переважно заклади торгівлі відповідально ставляться до ситуації та рекомендацій МОЗ.

- З п'ятниці телефонує багато підприємців. Вони готові закрити заклади, зважаючи на ситуацію, самі виявляють ініціативу. І ми вдячні цим людям за розуміння, - каже начальник управління торгівлі міськвиконкому.

Учора, 15 березня, очільник МОЗ Ілля Ємець зробив термінову заяву, де зазначив: «Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб».


Наразі відомо, що у Кременчуці, не очікуючи рішення протиепідемічної комісії, припинив роботу кінозал в ТРЦ «Галактика»; також є інформація про тимчасове закриття мережі «Аврора». У «Приватбанку» закривають відділення на годину для провітрювання, впускають по 10 осіб. На дверях однією з аптек ми побачили оголошення — прохання дотримуватися дистанції в 1 м.


ДОДАНО

О 15.05 міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фесбук повідомив, що з 17 березня у місті будуть введені додаткові обмеження. 


– Заходи попередження поширення вірусу мають бути посилені, – заявив пан Малецький. – Тому з 17 березня ми вводимо наступні обмеження і тимчасово призупиняємо роботу:

  •  торговельних центрів;
  • закладів громадського харчування: ресторанів, кафе, барів тощо;
  • закладів побутового обслуговування: салонів краси, перукарень, SPA-салонів, косметологічних кабінетів, саун, лазень, тату-салонів тощо;
  • розважальних закладів: нічних клубів, дискотек, кінотеатрів, закладів культури, комп’ютерних клубів тощо;
  • спортивних комплексів, залів, басейнів.


Будуть працювати:

  • продуктові та господарські магазини;
  • аптеки;
  • банки та банкомати;
  • поштові відділення;
  • АЗС;
  • громадський транспорт, який проходить регулярну обробку дезінфікуючими засобами;
  • ЦНАП в режимі попереднього запису.


– Звертаюся до підприємців і прошу з розумінням поставитися до ситуації, по можливості, організувати доставку продуктів харчування або їжі громадянам на замовлення. Звертаюся до власників приміщень, у яких розташовані заклади, які пішли на вимушений карантин, поставитися з розумінням до ситуації і відмінити орендну плату на період тимчасового призупинення роботи, – написав Віталій Малецький.


– Прошу всіх кременчужан з відповідальністю ставитися до збереження свого здоров`я та здоров`я оточуючих. Не перебувати в місцях скупчення людей, не пересуватися містом або за його межами без крайньої потреби, дотримуватися правил гігієни, вчасно звертатися до лікарів, – звернувся міський голова до містян.


О 16.00 у мерії розпочалося засідання надзвичайної протиепідемічної комісії, на якій затвердять обмежувальні заходи у Кременчуці


9
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус епідемія рекомендації МОЗ громадське харчування

Комментарии: 11

476
Veles:
Сегодня, 15:36

а жрать что?


-21
167
кренделёк:
Сегодня, 15:39

Цитата: Veles

а жрать что?

 

в ресторанах жрёшь?


+29
351
evgeniys:
Сегодня, 15:43

Если предприниматели подойдут с пониманием и отменят арендную плату на время карантина, мерия тоже подойдет с пониманием и отменит арендную плату за землю на время карантина?


+28
57
cenzor:
Сегодня, 15:49

Беня всех с завода кому за 55 в отпуск


+4
627
pro:
Сегодня, 15:54

Цитата: Veles
а жрать что?
А как люди в пещерах жили? Вот пришло время вспомнить предков!


+8
2 315
Dmitriys:
Сегодня, 16:06

Цитата: pro

Цитата: Veles
а жрать что?
А как люди в пещерах жили? Вот пришло время вспомнить предков!

мы что в Швеции??? Это там живность бегает кругом , а у нас что живность есть?  


-3
27
Medvedica:
Сегодня, 16:09

Цитата: Veles

а жрать что?

Продуктовые магазины будут работать.

Или вы имеете ввиду, за что жить людям, которых отправляют в отпуска за свой счет?


+12
29
Olexander:
Сегодня, 16:51

нехай і заводи зупиняють ,там тисячі ходять без масок через прохідну 


+3
694
antikola:
Сегодня, 16:59

Цитата: Olexander
нехай і заводи зупиняють
все взять , да и закрытьlaughing


-1
2 434
ИМХО:
Сегодня, 17:01

Цитата: Olexander

нехай і заводи зупиняють ,там тисячі ходять без масок через прохідну 

Так і буде, зачекайте, всьому свій час!


+3
4 127
почемучка:
Сегодня, 17:15

Цитата: Dmitriys
Это там живность бегает кругом , а у нас что живность есть?  
Є! - собаки, коти, пацюки і таракани


0
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