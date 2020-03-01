У Кременчуці на виховательку дитсадка завели кримінальну справу: батьки заявили про садна на тілі дитини

Сегодня, 14:20 Просмотров: 4 424 Комментариев: 2

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Катерина. Вона розповіла, що у дитячому садочку №80 (на Молодіжному) вихователька завдала її дитині тілесних ушкоджень.



Інцидент трапився у лютому цього року. Коли Катерина забрала 4-річну доньку з садочку, ввечері на її тілі вона виявила садна на ребрах. На запитання, що сталося, дитина сказала, що її з ліжка на ногу стягнула вихователька через те, що дівчинка не хотіла спати.





- Это хорошо, что еще так обошлось, а если бы ребенок головой мог удариться? Человек просто с жестокостью схватил её за ногу и стащил с кровати, что она, получается, рёбрами прочесала по углу кровати. Там на рёбрах были такие конкретные ссадины, - розповіла мати.



У той же день Катерина з чоловіком викликали поліцію та швидку допомогу, аби зафіксувати побої, також була проведена медична експертиза у лікарні.





Садна на ребрах – фото надала мати дитини



Тепер мати непокоїться, що справу можуть закрити, тому і звернулася до редакції газети:





- Я хочу, чтобы дело не спустилось (как у нас спускается) на тормоза, если есть такие люди, мы не должны их поощрять. И детское насилие – это для меня вообще самое страшное, можно что угодно: подрались взрослые – это такое дело. Но когда взрослый человек, воспитатель в детском саду, совершает вот такие действия и так себя ведёт, этот человек как минимум не должен работать в детском учреждении.



У Кременчуцькому відділі поліції нам підтвердили той факт, що наразі по даній справі відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) КК України.



Після цього ми зателефонували до завідуючої дитячого садка №80 Людмили Моторної та взяли коментар щодо вищевказаної ситуації у неї. Вона зауважила, що поки провину її співробітниці не доведуть, буде вважати, що вона не причетна. Проте й недооцінювати ризики, якщо це справді було, керівниця не збирається.



Помічниця вихователя не була присутня у спальні у той момент, коли це сталося, тому ані спростувати, ані підтвердити факт побиття вона не змогла, тобто свідків фактично немає.





Людмила Моторна повідомила, що зараз розпочалося внутрішнє розслідування на рівні департаменту освіти під керівництвом юриста та спеціаліста з охорони праці. Згідно положення про розслідування нещасних випадків, адміністрація садочку підготувала усі необхідні документи, також відповідно до наказу зібрали комісію, яка поетапно буде розслідувати даний випадок.



Також завідуюча сказала, що після початку розслідування був зібраний батьківський комітет цієї групи, і батьки висловили бажання, щоб виховательку від них перевели на іншу групу:

- Я звернулася до батьківського комітету, вони мені сказали: єдине, чого ми вас просимо, будь ласка, зніміть її з нашої групи. То на другий день я її вже перевела на підміну на іншу групу.



На наше запитання, чи були подібні випадки з цією людиною раніше, Людмила Моторна прокоментувала, що вихователька працює вже 20 років, і раніше таких інцидентів не траплялося. Даний факт «Телеграфу» підтвердила і поліція — раніше кримінальних проваджень щодо освітянки відкрито не було.



Також ми отримали інформацію, що у рамках розслідування правоохоронці планували провести слідчий експеримент, але їм завадив карантин. Тому його проводитимуть вже після 6 квітня, коли садочок почне працювати у звичайному режимі.



Наразі слідство по справі триває, встановлюються всі обставини події. Якщо провину виховательки доведуть, їй загрожує кримінальна відповідальність, санкція статті передбачає обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.