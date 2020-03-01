Происшествия

Трьох «бобрів» на машині з прицепом затримали правоохоронці

Сегодня, 13:45 Просмотров: 1 569 Комментариев: 3

 

На місці події виявлено автомобіль із саморобним причепом, який був завантажений спиляними деревами клену

Поліцейські  Кременчуцького району виявили трьох осіб, які незаконно вирубували дерева. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області. 


Під час патрулювання території Кременчуцького району наряд групи реагування патрульної поліції  (ГРПП) виявив у селі Мирне двох чоловіків та жінку, які ймовірно причетні до незаконної порубки дерев. 


На місці події виявили автомобіль із саморобним причепом, який був завантажений спиляними деревами клену. Поліцією речові докази вилучено. Сума завданих збитків встановлюється. 


За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. 


 

5
Автор: Альона Душенко
Теги: деревья рубят

Комментарии: 3

245
BS:
Сегодня, 13:57

Серьезная "банда" joyjoyjoy

Плохо только, что таких вот накажут, возможно, по-максимуму, а кто-то безнаказано вагонами вывозит и ему ничего!!!rage


+39
33
Aleks1990:
Сегодня, 14:07

Карпаты вывезли и нечего...а тут рецедивисты нашлись


+24
228
Pereselenets:
Сегодня, 15:04

Предметом злочину не визнаються деревостани, які хоч і утворюють певну біологічну сукупність, але ростуть поза межами лісового фонду. До останнього не належать: а) усі види зелених насаджень у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів; б) окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, садибах, присадибних, дачних і садових ділянках.


+3
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх