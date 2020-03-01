Происшествия

Вогнеборці при ліквідації пожежі трави врятували їжачка

Сегодня, 13:13 Просмотров: 637 Комментариев: 1

 

За одну добу рятувальники ліквідують до двох десятків пожеж на відкритій території

Вчора, 15 березня, вогнеборці з підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС України ліквідували 5 пожеж на відкритій території. Горіння зафіксовані у Кременчуцькому, Козельщинському, Лохвицькому, Гадяцькому та Полтавському районах. За даними ДСНС, внаслідок займань знищено 10 га сухої рослинності й очерету.


29 пожеж на відкритій території вдалося ліквідувати за 12 березня. Тоді вогнеборці не лише загасили пожежі, а й врятували їжачка. 


- Головне управління ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян з приводу обережного поводження з вогнем! Не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Ці необдумані дії вкрай небезпечні, що приводять до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та на дачних садибах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значні території. Якщо під час відпочинку на природі, або знаходячись на присадибній чи дачній ділянці помітили безупинне розповсюдження вогню - негайно повідомте до пожежно-рятувальної служби за номером «101». - нагадують рятувальники.

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Автор: Альона Душенко Источник фото: ДСНС
Теги: пожар

Комментарии: 1

2 091
evil:
Сегодня, 13:33

В том году в Рокитном ехали через поле, увидили явно свежий подпал сухой травы. Это был именно подпал. В двух местах недалеко друг от друга. Мы затушили, и по единственной дороге метров через 200 догнали поджигателей. Это были местные, которые живут тут же и неподалеку выпасают коров. 

Я считаю что за поджог травы нужно штрафовать сільську раду, к которой относится данная территория. Пусть поджог травы будет финансовой головной болью голови сільради. Если нет мозгов, пусть оплачивают...


+12
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