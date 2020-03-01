Вогнеборці при ліквідації пожежі трави врятували їжачка

Сегодня, 13:13 Просмотров: 637 Комментариев: 1

За одну добу рятувальники ліквідують до двох десятків пожеж на відкритій території

Вчора, 15 березня, вогнеборці з підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС України ліквідували 5 пожеж на відкритій території. Горіння зафіксовані у Кременчуцькому, Козельщинському, Лохвицькому, Гадяцькому та Полтавському районах. За даними ДСНС, внаслідок займань знищено 10 га сухої рослинності й очерету.





29 пожеж на відкритій території вдалося ліквідувати за 12 березня. Тоді вогнеборці не лише загасили пожежі, а й врятували їжачка.





- Головне управління ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян з приводу обережного поводження з вогнем! Не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Ці необдумані дії вкрай небезпечні, що приводять до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та на дачних садибах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значні території. Якщо під час відпочинку на природі, або знаходячись на присадибній чи дачній ділянці помітили безупинне розповсюдження вогню - негайно повідомте до пожежно-рятувальної служби за номером «101». - нагадують рятувальники.