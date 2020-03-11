Коронавірусне: у Кременчуці патрульна поліція обмежує прийом громадян

Сегодня, 17:03 Просмотров: 202

Тепер звертатися до патрульних треба письмово або у електронному вигляді

У Кременчуці у зв'язку з коронавірусом поліція обмежує прийом громадян. За інформацією пресслужби патрульної поліції міста, такі заходи вводяться на підставі постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 2019-nCoV».





Ведеться прийом лише з невідкладних питань, а саме:

видача евакуйованого транспортного засобу;

повернення посвідчення водія відповідно до судового рішення (за умови закінчення строку дії тимчасового дозволу на право керування та за наявності судового рішення).





З усіх інших питань доведеться звертатися до батальйону патрульної поліції Кременчука письмово, на адресу: 39600, м. Кременчук, проїзд 40 років ДАІ, 3 (або на електронну пошту kremenchuk@patrol.police.gov.ua).





Існують певні вимоги щодо оформлення таких звернень, вони зазначенні в ЗУ «Про звернення громадян». Згідно з ст. 5 цього закону, письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).





У ньому має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.





З метою спрощення процедури оформлення письмових звернень громадян, особа може подати звернення шляхом заповнення відповідної форми (з підписом заявника), яку можна отримати на сайті патрульної поліції України.