Від завтра - не більше 10 пасажирів: як виконуватимуть постанову уряду у Кременчуці

Сегодня, 14:30 Просмотров: 3 534 Комментариев: 11

Розпорядження КМУ обов'язкове до виконання, але от як це виглядатиме на практиці? Директор КТУ радить людям бути коректними та шикуватися в чергу

16 березня після засідання протиепідемічної комісії міський голова Віталій Малецький видав розпорядження щодо режиму роботи в умовах карантину. Відповідно до цього документу, обмежувати роботу транспорту не передбачалося.





Проте вночі Кабмін ухвалив рішення та видав розпорядження про обмеження роботи транспорту на всій території України. Зокрема, з 18 по 3 квітня заборонили перевезення понад 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.





Як виконуватимуть кременчуцькі перевізники розпорядження Кабміну? І як їх контролюватимуть? Про це ми запитали керівника відділу транспорту виконкому Руслана Івашину.





- Розпорядження КМУ є обов’язковим до виконання на всій території України, і його повинні виконувати всі – і фізичні та юридичні особи, всі повинні його виконувати. Усім перевізникам доведене до відома це розпорядження - зазначив чиновник.





Проте на запитання про контроль він не відповів, пославшись на зайнятість.





Олександр Вертюх, директор «Кременчуцького тролейбусного управління» розуміє, що постанова КМУ є обов’язковою до виконання, але визнає, що виконувати її буде вкрай важко, бо потік пасажирів великий.









- Будемо виконувати. Як не виглядатиме? Подивимося. Через передні двері: 10 чоловік відрахували – і все. Чесно кажучи, не уявляю, що це буде. Але уряд сказав, президент сказав – ми маємо виконувати. Краще б ще сказали, як виконувати. А так – ми опиняємося в заручниках між урядом та людьми, - каже директор КТУ.





В цих умовах Олександр Вертюх просить пасажирів з розумінням поставитися до ситуації та очікувати своєї черги на зупинках.





- Люди мають стати в чергу – один за одним. Наше прохання – бути коректними та уважними, - каже Олександр Вертюх.





Разом із тим, він зазначив, що людей на зупинках у зв’язку з карантином поменшало, але не настільки, що можна перевезти всіх бажаючих по 10 у салоні. Він додав, що у Івано-Франківську повністю зупинили рух транспорту. Особиста думка Олександра Вертюха – це краще, ніж напівміри з обмеженням кількості пасажирів.









Сьогодні під час брифінгу заступнк міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко відповідав на питання про карантинні заходи. Його запитали й про те, хто контролюватиме виконання розпорядження КМУ про максимальну кількість пасажирів у транспорті. Віктор Ляшко відповів, що контроль - перш за все, зобов’язання водія. Також він наголосив, що водій у конфліктних ситуаціях має право викликати поліцію, а поліція повинна реагувати на виклик.





- Плюс, поліція обіцяє забезпечити в топ-місцях посадки своїх патрульних для того, щоб забезпечити правопорядок, - наголосив Ляшко.