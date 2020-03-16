Кременчуг

Від завтра - не більше 10 пасажирів: як виконуватимуть постанову уряду у Кременчуці

Сегодня, 14:30 Просмотров: 3 534 Комментариев: 11

 

Розпорядження КМУ обов'язкове до виконання, але от як це виглядатиме на практиці? Директор КТУ радить людям бути коректними та шикуватися в чергу

16 березня після засідання протиепідемічної комісії міський голова Віталій Малецький видав розпорядження щодо режиму роботи в умовах карантину. Відповідно до цього документу, обмежувати роботу транспорту не передбачалося.


Проте вночі Кабмін ухвалив рішення та видав розпорядження про обмеження роботи транспорту на всій території України.  Зокрема, з 18 по 3 квітня заборонили перевезення понад 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.


Як виконуватимуть кременчуцькі перевізники розпорядження Кабміну? І як їх контролюватимуть? Про це ми запитали керівника відділу транспорту виконкому Руслана Івашину.


- Розпорядження КМУ є обов’язковим до виконання на всій території України, і його повинні виконувати всі – і фізичні та юридичні особи, всі повинні його виконувати. Усім перевізникам доведене до відома це розпорядження - зазначив чиновник.


Проте на запитання про контроль він не відповів, пославшись на зайнятість.


Олександр Вертюх, директор «Кременчуцького тролейбусного управління» розуміє, що постанова КМУ є обов’язковою до виконання, але визнає, що виконувати її буде вкрай важко, бо потік пасажирів великий.



- Будемо виконувати. Як не виглядатиме? Подивимося. Через передні двері: 10 чоловік відрахували – і все. Чесно кажучи, не уявляю, що це буде. Але уряд сказав, президент сказав – ми  маємо виконувати. Краще б ще сказали, як виконувати. А так – ми опиняємося в заручниках між урядом та людьми, - каже директор КТУ.


В цих умовах Олександр Вертюх просить пасажирів з розумінням поставитися до ситуації та очікувати своєї черги на зупинках.


- Люди мають стати в чергу – один за одним. Наше прохання – бути коректними та уважними, - каже Олександр Вертюх.


Разом із тим, він зазначив, що людей на зупинках у зв’язку з карантином поменшало, але не настільки, що можна перевезти всіх бажаючих по 10 у салоні.  Він додав, що у Івано-Франківську повністю зупинили рух транспорту. Особиста думка Олександра Вертюха – це краще, ніж напівміри з обмеженням кількості пасажирів.


Кременчук на карантині: сипучі товари заборонені, а в магазин пускатимуть по черзі (документ)


Сьогодні під час брифінгу заступнк міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко відповідав на питання про карантинні заходи. Його запитали й про те, хто контролюватиме виконання розпорядження КМУ про максимальну кількість пасажирів у транспорті. Віктор Ляшко відповів, що контроль - перш за все, зобов’язання водія. Також він наголосив, що водій у конфліктних ситуаціях має право викликати поліцію, а поліція повинна реагувати на виклик. 


- Плюс, поліція обіцяє забезпечити в топ-місцях посадки своїх патрульних для того, щоб забезпечити правопорядок, - наголосив Ляшко. 

4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: КТУ тролейбуси маршрутки карантин коронавірус

Комментарии: 11

712
antikola:
Сегодня, 14:35

почалося , завтра придется машиной ехать


+4
2 096
evil:
Сегодня, 15:00

Ивашина вместе с Малецким как представители потерпевшего перзидента обязаны присутствовать на самых проблемных остановках общественного транспорта. Пусть расскажут горожанам как быть корректными и внимательными. А то одни (которые никогда в жизни не пользовались общественным транспортом) выдают указы сделанные через жопу, другие эти указы жопоголовых без возражений принимают под козырек. А в результате в предстоящих конфликтных ситуациях от народного гнева пострадают ни в чем не виноватые водители троллейбусов. Маршрутки брать штурмом никто не полезет, частная собственность. А вот с троллейбусами все будет иначе. 

Я рассказываю как это будет: троллейбус и маршрутка заполняяются на конечной. Все последующие остановки наблюдают как троллейбус и маршрутки проезжает мимо. Я не только о Кременчуге говорю. Это во всех городах так будет.

Ну и еще раз сравнение: спринтер - сидит 10 человек на 8 квадратных метров (16 кубов объем), троллейбус - сидит те же 10 человек на 20 квадратных метров (60 кубов объем)...Внимание вопрос, в каком объеме выше вероятность заразиться? Где логика, тупорылые дибилы? 

Завтра будет коллапс общественного транспорта. К концу недели до жопоголовых дойдет может быть и разрешат добавлять пассажиров в транспорт большой пассажировместимости.


+33
712
antikola:
Сегодня, 15:29

Цитата: evil
Внимание вопрос, в каком объеме выше вероятность заразиться? Где логика, тупорылые дибилы? 
там же где в Киеве метро закрыли, вроде люди из метро дома останутся, а не полезут по маршруткам и автобусам ....в маршрутках ближе друг к другу-больше сдохнет станет просторней и пенсии не надо платить


+10
772
Nik:
Сегодня, 15:50

Цитата: antikola

почалося , завтра придется машиной ехать

А до этого, как ... маршруткой ездил? Или в тралике с бабушками за свободное место воевал? laughing Денег на бензин не было.scream



Директор КТУ радить людям бути коректними та шикуватися в чергу

Это наш народ, видя кучу свободных мест, в чергу станет? Проще 

  повністю зупинити рух транспорту - це краще, ніж напівміри з обмеженням кількості пасажирів. 


-4
793
shoni1970:
Сегодня, 16:34

Президен ездит на велосипеде, и вам велит. Весна, сел на велик и доехал до работы. Я уже два года с Раковки до водоканала за 30-35 минут доезжаю.


-4
712
antikola:
Сегодня, 16:36

Цитата: Nik
в тралике с бабушками за свободное место воевал?  Денег на бензин не было
в тралике свободно себе ездил. Зачем мне идти в гараж(15 мин.) брать машину, потом ее ставить опять же. Мне проще 2 мин на остановку и 15 мин. ехать траликом. Корона с меня не падает,в отличие от некоторых.В маршрутных душегубках не езжу из принципа. Как только будет электронный билет, возможно буду ездить, хотя если его введут, барыги в городском транспорте вымрут.


+5
4 402
Solenoid:
Сегодня, 16:51

То shoni1970: Та какой велик? На Тесле рассекает и интервью дает козья морда.


+1
68
Smart:
Сегодня, 16:54

Цитата: shoni1970

Президен ездит на велосипеде, и вам велит. Весна, сел на велик и доехал до работы. Я уже два года с Раковки до водоканала за 30-35 минут доезжаю.

 

Ти плутаєш серіал та життя. Це у серіалі він лохам втирав про велосипед, а зараз давно вже кортежом їзде та гелікоптером.


+2
76
VladimirS:
Сегодня, 16:57

Міська рада Чернівців скасувала пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті до стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19.

На такий непопулярний крок пішли, аби зменшити кількість пенсіонерів, найбільш уразливу категорію людей, у громадському транспорті.


+4
772
Nik:
Сегодня, 16:59

Цитата: antikola
в тралике свободно себе ездил.
Понятноlaughing Заскочил на Авроре в тралик (там он ещё пустой) попэрэд бабусь, быстро уселся и едешь себе сидя 15 мин. А бабули стоят.Эх, антиколя...Не этому тебя в советской школе учили...flushed


0
712
antikola:
Сегодня, 17:13

Цитата: Nik
Понятно
ну хоть понятно, что барыгам за вонючую душегубку платить по 6 грн не собираюсь. 



Цитата: Nik
Не этому тебя в советской школе учили
не,не этому.


0
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