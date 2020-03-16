Від завтра - не більше 10 пасажирів: як виконуватимуть постанову уряду у Кременчуці

Розпорядження КМУ обов'язкове до виконання, але от як це виглядатиме на практиці? Директор КТУ радить людям бути коректними та шикуватися в чергу
16 березня після засідання протиепідемічної комісії міський голова Віталій Малецький видав розпорядження щодо режиму роботи в умовах карантину. Відповідно до цього документу, обмежувати роботу транспорту не передбачалося.
Проте вночі Кабмін ухвалив рішення та видав розпорядження про обмеження роботи транспорту на всій території України. Зокрема, з 18 по 3 квітня заборонили перевезення понад 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.
Як виконуватимуть кременчуцькі перевізники розпорядження Кабміну? І як їх контролюватимуть? Про це ми запитали керівника відділу транспорту виконкому Руслана Івашину.
Проте на запитання про контроль він не відповів, пославшись на зайнятість.
Олександр Вертюх, директор «Кременчуцького тролейбусного управління» розуміє, що постанова КМУ є обов’язковою до виконання, але визнає, що виконувати її буде вкрай важко, бо потік пасажирів великий.
В цих умовах Олександр Вертюх просить пасажирів з розумінням поставитися до ситуації та очікувати своєї черги на зупинках.
Разом із тим, він зазначив, що людей на зупинках у зв’язку з карантином поменшало, але не настільки, що можна перевезти всіх бажаючих по 10 у салоні. Він додав, що у Івано-Франківську повністю зупинили рух транспорту. Особиста думка Олександра Вертюха – це краще, ніж напівміри з обмеженням кількості пасажирів.
Сьогодні під час брифінгу заступнк міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко відповідав на питання про карантинні заходи. Його запитали й про те, хто контролюватиме виконання розпорядження КМУ про максимальну кількість пасажирів у транспорті. Віктор Ляшко відповів, що контроль - перш за все, зобов’язання водія. Також він наголосив, що водій у конфліктних ситуаціях має право викликати поліцію, а поліція повинна реагувати на виклик.