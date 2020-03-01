Кременчуг, Здоровье

Київська лабораторія підтвердила, що перший госпіталізований кременчужанин не хворий на коронавірус

Сегодня, 14:45 Просмотров: 1 082 Комментариев: 1

 

Аналіз біоматеріалу 21-річного студента на COVID-19 показав негативний результат

Київська лабораторія підтвердила результати експрес-тестів про відсутність COVID-19 у 21-річного студента КрНУ, госпіталізованого 12 березня до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» з підозрою на коронавірус. Про це проінформувала 16 березня на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії у мерії Кременчука заступник начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко.


Вона зазначила, що фахівці київської лабораторії у телефонному режимі повідомили, що проведений аналіз біоматеріалу кременчужанина, у якого підозрювали COVID-19, показав негативний результат. А сьогодні, 17 березня, надійшло і офіційне письмове підтвердження результату від референс-лабораторії вірусологічних досліджень ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».


 

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: zi.ua
Теги: коронавирус коронавірус анализы студент

Комментарии: 1

4
gansit:
Сегодня, 17:39

Утром Циля назвала свего мужа Моню импотентом...

Днем у соседки Софы диагноз не подтвердился.


+1
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