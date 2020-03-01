«Геологія» в матчі без глядачів розгромила «Агросвіт- Food Centre-СумДУ-2»

У неділю, 15 березня, футзальна кременчуцька команда «Геологія» вдома розгромила «Агросвіт- Food Centre-СумДУ-2» в 1/8 фіналу Другої ліги України з футзалу. Матч відбувся в споркомплексі «Політехнік» без глядачів, через впровадження карантину.
У першому матчі «Геологія» поступилася суперникам на виїзді з рахунком - 1:3 (у нас голом відзначився Ваге Саркісян).
Цього разу кременчужани змогли у гольовій перестрілці здолати сумчан.
«Геологія» - «Агросвіт- Food Centre-СумДУ-2»
Голи: Кирило Смірнов 4, 8 (пенальті), Сергій Аліфанов 9, 15, Ваге Саркісян 10, Дмитро Лавський 13 (нереалізований пенальті), 39, Ярослав Голубенко 32, Євген Данилейко 34 - Богдан Білошниченко 9, Агіл Велієв 20, 28, Костянтин Сорока 24, Костянтин Ковтонюк 29
Жеребкування 1/4 Другої ліги з футзалу відбудеться через тиждень.