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«Геологія» в матчі без глядачів розгромила «Агросвіт- Food Centre-СумДУ-2»

Сегодня, 15:03 Просмотров: 379

 

Матч відбувся в СК «Політехнік»

У неділю, 15 березня, футзальна кременчуцька команда «Геологія» вдома розгромила «Агросвіт- Food Centre-СумДУ-2» в 1/8 фіналу Другої ліги України з футзалу. Матч відбувся в споркомплексі «Політехнік» без глядачів, через впровадження карантину.


У першому матчі «Геологія» поступилася суперникам на виїзді з рахунком - 1:3 (у нас голом відзначився Ваге Саркісян).



Цього разу кременчужани змогли у гольовій перестрілці здолати сумчан.


«Геологія» - «Агросвіт- Food Centre-СумДУ-2»

Голи: Кирило Смірнов 4, 8 (пенальті), Сергій Аліфанов 9, 15, Ваге Саркісян 10, Дмитро Лавський 13 (нереалізований пенальті), 39, Ярослав Голубенко 32, Євген Данилейко 34 - Богдан Білошниченко 9, Агіл Велієв 20, 28, Костянтин Сорока 24, Костянтин Ковтонюк 29


Жеребкування 1/4 Другої ліги з футзалу відбудеться через тиждень.

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Кременчуг Футбольный
Теги: футзал Геологія
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