Антимонопольний комітет закликає кременчужан повідомляти про невиправдане завищення цін

Сегодня, 15:33 Просмотров: 1 203 Комментариев: 3

Мешканців Кременчука та Полтавщини прохають повідомляти про випадки невиправданого завищення цін. За інформацією пресслужби Антимонопольного комітету, 11 березня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про запровадження строком з 12 березня до 03 квітня 2020 року карантину в навчальних закладах по всій Україні, а також затвердив низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19 (постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»).





З метою недопущення дестабілізації цінової ситуації на ринку роздрібної реалізації масок медичних одноразових, противірусних та жарознижуючих препаратів, антисептичних засобів та приладів для вимірювання температури тіла у період підвищення захворюваності на грип та ГРВІ, в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції, а також, беручи до уваги актуальність та соціальну значимість зазначеного ринку Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України для забезпечення стабільності цінової ситуації, зменшення негативних наслідків коливання цін з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України, просить Вас у разі виявлення фактів безпідставного завищення цін на лікарські засоби (жарознижуючі, противовірусні препарати, антисептичні засоби тощо) а також, вироби медичного призначення (медичні маски, засоби вимірювання температури тощо) повідомити територіальне відділення шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу tv.poltava@amcu.gov.ua (з обов’язковим зазначенням назви аптечного закладу, його адреси, найменування та виду препарату, а також, його ціни).





Разом з тим, на вищевказану електронну адресу прохають повідомити про факти підвищення цін та основні продукти харчування з обов’язковим зазначенням торговельної мережі, в якій Вами куплено товар, її адреси, найменування товару, його вагу та ціну.

Також, для підтвердження фактів підвищення цін по вказаним позиціям, Ви можете надати іншу інформацію (фото, копію чека тощо), яка буде використана територіальним відділенням у якості доказу порушення суб’єктами господарювання конкурентного законодавства.



