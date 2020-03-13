Кременчуцький студент госпіталізований з підозрою на коронавірус: стали відомі подробиці (додано)

Сегодня, 11:41 Просмотров: 7 380 Комментариев: 17

Стали відомі деякі подробиці про госпіталізацію 21-річного кременчужанина, в якого підозрюють коронавірус. Це студент КрНУ імені Остроградського, який побував у декількох скандинавських країнах.









Головний епідеміолог Кременчука Лариса Коровіна у коментарі «Телеграфу» підкреслює, що епідрозслідування триває, і його результати стануть відомі щонайменше через три доби. На даний час діагноз на коронавірус лабораторно не підтверджений, є лише підозра. Але хворий почувається нормально.

- Проводиться епідрозслідування, яке триватиме три доби. На сьогодні діагноз звучить так: «ГРВІ, COVID-19?» Клінічна картина відповідала симптомам гострої респіраторної вірусної інфекції, також була історія подорожей. Враховуючи, що історія подорожей зараз на контролі, лікарі запідозрили, що це може бути коронавірусна інфекція. Але ця підозра має бути підтверджена лабораторно: відбираємо матеріал, відправляємо в Полтаву, а з Полтави відправляють у Київ. Результат буде протягом 3-5 діб, враховуючи, що зараз будуть вихідні. Хворий зараз почувається добре. Температури в нього немає. Він перебуває під медичним наглядом у боксовій палаті інфекційного відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Усі люди, які перебували з пацієнтом в тісному контакті, зараз перебувають на самоізоляції. Сімейні лікарі знають про кожну контакту людину і підтримують з усіма телефонний зв'язок. Ситуація контрольована. Я сама розмовляла з пацієнтом.

- Чи ходив студент на заняття після того, як повернувся з подорожі?

- Зараз проводиться епідрозслідування, на нього дається три доби. Протягом цих трьох діб з'ясуємо: куди ходив, з ким, де перебував. Піднімаємо його розклад, усе з'ясовуємо.





- З якої країни він прибув?

- Він був у кількох країнах, але це скандинавські країни, де реєструються поодинокі випадки захворювання. Росту захворювань там немає. І все оточення на момент його перебування там було здорове. Тобто зараз це — велика перестраховка нашої медицини. Але краще переоцінити ситуацію, ніж недооцінити. Краще провести заходи, ніж не провести. І не повинно бути жодної паніки.

- Ви кажете, температури зараз немає, тоді, дійсно, дії медиків більше схожі на пересторогу.

- Температура була, але піддалася симптоматичній терапії, як при будь-якій гострій респіраторній вірусній інфекції. На даний час лікарі чітко контролюють ситуацію. Висновки будуть після результатів лабораторних досліджень. Усім треба заспокоїтися, і причин для паніки — немає!





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Як повідомила Людмила Пономаренко, заступник начальника управління охорони здоров'я у Кременчуці, госпіталізований юнак сам запідозрив коронавірус та звернувся до медиків. Після звернення застосовані рекомендації МОЗ, проводяться протиепідемічні заходи. Тести на грип А та грип Б проведені у Кременчуці, результат негативний (тобто грипу в хворого не виявлено). Повторні тести на грип А та грип Б будуть проведені в Полтаві. Здійснений забір біоматеріалу для аналізу на COVID-19, зразки доставлено в обласний лабораторний центр, вони перевірятимуться на коронавірус у лабораторії Києва. Результат очікується в неділю-понеділок (15-16 березня).





- Хочу звернутися до всіх мешканців міста. По-перше, слід зберігати спокій, не панікувати. Усім мешканцям Кременчука, які повертаються з інших країн, ми рекомендуємо бути свідомими та вжити заходи до самоізоляції. Налагодити контакт з сімейним лікарем у телефонному режимі, - сказала Людмила Пономаренко.





Вона запевнила, що кожне звернення до медиків буде опрацьоване індивідуально. Про це заступник начальника управління охорони здоров'я повідомила під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.





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