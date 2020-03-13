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Кременчуцький студент госпіталізований з підозрою на коронавірус: стали відомі подробиці (додано)

Сегодня, 11:41 Просмотров: 7 380 Комментариев: 17

 

Хворий почувається нормально, температура не підвищена. Проводиться епідрозслідування. Наразі причин для паніки немає, підкреслює міський епідеміолог Лариса Коровіна

Стали відомі деякі подробиці про госпіталізацію 21-річного кременчужанина, в якого підозрюють коронавірус. Це студент КрНУ імені Остроградського, який побував у декількох скандинавських країнах.


У Кременчуці госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус


Головний епідеміолог Кременчука Лариса Коровіна у коментарі «Телеграфу» підкреслює, що епідрозслідування триває, і його результати стануть відомі щонайменше через три доби. На даний час діагноз на коронавірус лабораторно не підтверджений, є лише підозра. Але хворий почувається нормально.

 

- Проводиться епідрозслідування, яке триватиме три доби. На сьогодні діагноз звучить так: «ГРВІ, COVID-19?» Клінічна картина відповідала симптомам гострої респіраторної вірусної інфекції, також була історія подорожей. Враховуючи, що історія подорожей зараз на контролі, лікарі запідозрили, що це може бути коронавірусна інфекція. Але ця підозра має бути підтверджена лабораторно: відбираємо матеріал, відправляємо в Полтаву, а з Полтави відправляють у Київ. Результат буде протягом 3-5 діб, враховуючи, що зараз будуть вихідні. Хворий зараз почувається добре. Температури в нього немає. Він перебуває під медичним наглядом у боксовій палаті інфекційного відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Усі люди, які перебували з пацієнтом в тісному контакті, зараз перебувають на самоізоляції. Сімейні лікарі знають про кожну контакту людину і підтримують з усіма телефонний зв'язок. Ситуація контрольована. Я сама розмовляла з пацієнтом.

 

 

- Чи ходив студент на заняття після того, як повернувся з подорожі?

- Зараз проводиться епідрозслідування, на нього дається три доби. Протягом цих трьох діб з'ясуємо: куди ходив, з ким, де перебував. Піднімаємо його розклад, усе з'ясовуємо.


- З якої країни він прибув?

- Він був у кількох країнах, але це скандинавські країни, де реєструються поодинокі випадки захворювання. Росту захворювань там немає. І все оточення на момент його перебування там було здорове. Тобто зараз це — велика перестраховка нашої медицини. Але краще переоцінити ситуацію, ніж недооцінити. Краще провести заходи, ніж не провести. І не повинно бути жодної паніки.

 

- Ви кажете, температури зараз немає, тоді, дійсно, дії медиків більше схожі на пересторогу.

- Температура була, але піддалася симптоматичній терапії, як при будь-якій гострій респіраторній вірусній інфекції. На даний час лікарі чітко контролюють ситуацію. Висновки будуть після результатів лабораторних досліджень. Усім треба заспокоїтися, і причин для паніки — немає!


Додано


Як повідомила Людмила Пономаренко, заступник начальника управління охорони здоров'я у Кременчуці, госпіталізований юнак сам запідозрив коронавірус та звернувся до медиків. Після звернення застосовані рекомендації МОЗ, проводяться протиепідемічні заходи. Тести на грип А та грип Б проведені у Кременчуці, результат негативний (тобто грипу в хворого не виявлено). Повторні тести на грип А та грип Б будуть проведені в Полтаві. Здійснений забір біоматеріалу для аналізу на COVID-19, зразки доставлено в обласний лабораторний центр, вони перевірятимуться на коронавірус у лабораторії Києва. Результат очікується в неділю-понеділок (15-16 березня). 


- Хочу звернутися до всіх мешканців міста. По-перше, слід зберігати спокій, не панікувати. Усім мешканцям Кременчука, які повертаються з інших країн, ми рекомендуємо бути свідомими та вжити заходи до самоізоляції. Налагодити контакт з сімейним лікарем у телефонному режимі, - сказала Людмила Пономаренко.


Вона запевнила, що кожне звернення до медиків буде опрацьоване індивідуально. Про це заступник начальника управління охорони здоров'я повідомила під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 


По темі:

10
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавирус коронавірус інфекція Кременчук Лариса Коровина

Комментарии: 17

474
vetalman:
Сегодня, 11:48

как вы там на санжарцев говорили - людоеды ...ну ну


+3
226
Pereselenets:
Сегодня, 11:49

В скандинавских странах еще норм. Паника зря.


+6
246
Господин Никто:
Сегодня, 11:56

Алё! Экспресс-тесты для кого завезли? На Киев звонок - новой почтой экспресс-тест уже в Кремне. Включайте мозги!


+25
59
StarПёр:
Сегодня, 12:09

Как так то? В разгар сессии студент развлекается на круизном лайнере? В мою бытность за долгосрочное непосещение вылетали из ВУЗа в течение суток. И круз - это не уважительная причина. 

Или он заочник? Или сейчас это не ВУЗ, а балаган со свободным посещением?


+9
790
shoni1970:
Сегодня, 12:10

Цитата: Господин Никто

Алё! Экспресс-тесты для кого завезли? На Киев звонок - новой почтой экспресс-тест уже в Кремне. Включайте мозги!

Тести завезені тільки на папері. Президент тільки сьогодні збере РНБО, і будуть "решать"


+15
8
FEЯ:
Сегодня, 12:16

Перше, чого не розумію із даної статті, - які можуть бути "вихідні" при такій ситуації!

Друге, чого не розумію, - на яких підставах госпіталізували? Якщо зараз немає температури, а симптоми були як на будь-яку іншу віруску, ян він взагалі потрапив до лікарів - пішов у поліклініку "бо у мене сопельки"?

І третє, це скоріш якесь шосте чуття, - коли нам так багато говорять заспокоїтися і не панікувати, щось у цтому є...


+20
246
Господин Никто:
Сегодня, 12:38

Цитата: shoni1970

Цитата: Господин Никто

Алё! Экспресс-тесты для кого завезли? На Киев звонок - новой почтой экспресс-тест уже в Кремне. Включайте мозги!

Тести завезені тільки на папері. Президент тільки сьогодні збере РНБО, і будуть "решать"



Есть даже в некоторых аптеках уже в столице, цена правда доходит до 10К. 


+1
202
Karapyz:
Сегодня, 13:01

Мы все умрём....


+5
16
Полосатый:
Сегодня, 13:04

Не совсем понятен путь биоматериала пациента в Киев через Полтаву. Ну да ладно. 

В статье ко всему прочему есть очень правильная фраза на которой к сожалению не акцентировано внимание. По поводу что если есть симптомы и был КОНТАКТ с больным  на короновирус или последние 14 дней путешествовали в страны с высоким риском связаться с врачем ТЕЛЕФОНОМ, а не идти  на  приём, но это не значит что врач к вам прийдет домой, может просто проконсультировать


+5
1 544
mangust-1:
Сегодня, 13:15

Цитата: shoni1970
. Президент тільки сьогодні збере РНБО, і будуть "решать"

Я взяв би і слово "прИзидент" в лапки...


-12
27
LVV:
Сегодня, 14:19

Цитата: mangust-1

Цитата: shoni1970
. Президент тільки сьогодні збере РНБО, і будуть "решать"

Я взяв би і слово "прИзидент" в лапки...

Ваш ник соответствует на все 100%. Не воняй!!1


-3
1 097
s2e7r8g:
Сегодня, 14:28

Цитата: LVV

Цитата: mangust-1

Цитата: shoni1970
. Президент тільки сьогодні збере РНБО, і будуть "решать"

Я взяв би і слово "прИзидент" в лапки...

Ваш ник соответствует на все 100%. Не воняй!!1

Вы попутали со скунсом blush


+8
17
dzksu:
Сегодня, 14:47

Цитата: StarПёр

Как так то? В разгар сессии студент развлекается на круизном лайнере? В мою бытность за долгосрочное непосещение вылетали из ВУЗа в течение суток. И круз - это не уважительная причина. 

Или он заочник? Или сейчас это не ВУЗ, а балаган со свободным посещением?


Сейчас другое расписание у студентов, сессия давно закончилась, у них были каникулы. Те, кто сдал сессию вовремя, отдыхали с января до средины февраля. Это также сделано в целях экономии отопления, на сколько я понимаю.

 



+5
671
antikola:
Сегодня, 14:47

Цитата: mangust-1
Цитата: shoni1970 . Президент тільки сьогодні збере РНБО, і будуть "решать" Я взяв би і слово "прИзидент" в лапки...
пока тут кипишь вокруг макаронавируса, зеленые скунсы сдали страну....теперь у нас официально внутренний конфликт....ура-ви зробили це разом!
В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы переданы в ZN.UA источником в переговорной группе.Россия, являющаяся агрессором, с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры "настамнет" и усаживается за стол переговоров в качестве "посредника", а не участника конфликта.
вот порох чего вытворяет, да?


-3
223
Volvoвод:
Сегодня, 15:23

Надо срочно спички и соль закупать. 


+2
671
antikola:
Сегодня, 15:50

Цитата: Volvoвод

Надо срочно спички и соль закупать. 

уже скупили-нема.


0
59
StarПёр:
Сегодня, 15:53

Цитата: dzksu
Сейчас другое расписание у студентов, сессия давно закончилась, у них были каникулы. Те, кто сдал сессию вовремя, отдыхали с января до средины февраля. Это также сделано в целях экономии отопления, на сколько я понимаю.  

Ясно. Спасибо за пояснение! Все таки не ВУЗ, а балаган.


-3
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