Нема з ким лишити дитину: як кременчуцьким батькам отримати відпустку на час карантину

Сегодня, 12:31 Просмотров: 2 211

Від сьогодні кременчуцькі школи закрили на карантин на три тижні у зв'язку з епідемією коронавірусу. До нас в редакцію звернулась читачка Олена із запитанням про те, чи може вона, мама двох дітей, взяти відпустку на цей час, адже дітлахів нема з ким лишити:





Добрый день. Можете осветить вопрос: как родителям оформить отпуск в связи к карантином, если есть дети 4 и 7 лет? Говорят, что без сохранения зарплаты можно написать, если взять в учебном заведении справку какую-то. И если брать такой отпуск, то только на полный период карантина. А можно ли: на неделю мама, а на остальные - папа, например? Нигде не могу найти официальной информации по этому вопросу, - пише Олена.





Ми знайшли відповідь у Законі України №504 «Про відпустки». Ним передбачено, що відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку матері або іншій особі для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території.









Хто може піти у відпустку





Згідно з аконодавством, у відпустку без збереження заробітної плати на період оголошення карантину може піти:

матір;

батько;

бабуся;

дідусь;

інші родичі, які фактично доглядають за дитиною;

особа, яка усиновила дитину;

опікун;

один із прийомних батьків;

один із батьків-вихователів.





Який документ є підставою для отримання відпустки





Період, на який оголошено карантин, має бути підтверджений документально. Запровадження карантину через перевищення епідемічного порогу захворюваності оголошується органами місцевого самоврядування, що вчора зробила мерія. Загальноосвітні навчальні заклади у зв’язку з цим видають накази про призупинення навчального процесу.





Отже, на практиці документами, що підтверджують оголошення карантину, для працівників, які хочуть оформити відпустку без збереження заробітної плати, можуть бути копії цих наказів про призупинення навчального процесу або довідки з навчальних закладів. Попросити їх можна у секретаря.









Що робити далі





З копією цього наказу необхідно звернутися до роботодавця і подати заяву про надання такої відпустки, до якої долучити:

копію свідоцтва про народження дитини;

копію наказу або довідку зі школи;

документ, який посвідчує відповідний статус працівника (заява працівника про надання відпустки без збереження заробітної плати на період оголошення карантину).

Ознайомившись з документами, роботодавець зобов’язаний видати наказ (розпорядження) про надання відпустки.









На скільки можна взяти відпустку





Відпустка без збереження заробітної плати надається на період оголошення карантину на відповідній території. Оскільки весь період карантину може тривати кілька тижнів і за потреби може продовжуватися та запроваджуватися кілька разів протягом року, така відпустка може бути продовжена та надаватися стільки разів, скільки впродовж року буде відповідних подій.









Альтернативні варіанти для працівника та роботодавця









Окрім відпустки батьки дітей до 14 років на період оголошення карантину можуть скористатися іншими правами і гарантіями, а саме:

використати щорічну відпустку;

працювати на умовах неповного робочого часу;

отримати відпустку без збереження зарплати за згодою сторін;

піти на лікарняний по догляду за дитиною.

За матеріалами інформаційного ресурсу kadrovik .