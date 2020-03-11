Нема з ким лишити дитину: як кременчуцьким батькам отримати відпустку на час карантину

Батьки можуть працювати вдома, або взяти відпустку за власний рахунок
Від сьогодні кременчуцькі школи закрили на карантин на три тижні у зв'язку з епідемією коронавірусу. До нас в редакцію звернулась читачка Олена із запитанням про те, чи може вона, мама двох дітей, взяти відпустку на цей час, адже дітлахів нема з ким лишити:
Ми знайшли відповідь у Законі України №504 «Про відпустки». Ним передбачено, що відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку матері або іншій особі для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території.
Згідно з аконодавством, у відпустку без збереження заробітної плати на період оголошення карантину може піти:
Період, на який оголошено карантин, має бути підтверджений документально. Запровадження карантину через перевищення епідемічного порогу захворюваності оголошується органами місцевого самоврядування, що вчора зробила мерія. Загальноосвітні навчальні заклади у зв’язку з цим видають накази про призупинення навчального процесу.
Отже, на практиці документами, що підтверджують оголошення карантину, для працівників, які хочуть оформити відпустку без збереження заробітної плати, можуть бути копії цих наказів про призупинення навчального процесу або довідки з навчальних закладів. Попросити їх можна у секретаря.
З копією цього наказу необхідно звернутися до роботодавця і подати заяву про надання такої відпустки, до якої долучити:
Ознайомившись з документами, роботодавець зобов’язаний видати наказ (розпорядження) про надання відпустки.
Відпустка без збереження заробітної плати надається на період оголошення карантину на відповідній території. Оскільки весь період карантину може тривати кілька тижнів і за потреби може продовжуватися та запроваджуватися кілька разів протягом року, така відпустка може бути продовжена та надаватися стільки разів, скільки впродовж року буде відповідних подій.
Окрім відпустки батьки дітей до 14 років на період оголошення карантину можуть скористатися іншими правами і гарантіями, а саме:
За матеріалами інформаційного ресурсу kadrovik.