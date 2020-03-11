Кременчуг, Здоровье, Полтавщина

Пандемія коронавірусу: для Полтавщини закуплять 100 експрес-тестів на коронавірус

Сегодня, 10:32 Просмотров: 915 Комментариев: 7

 

Обласна інфекційна лікарня закупила експрес-тести на коронавірус

Обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавщини закупила 100 експрес-тестів на коронавірус, які мають надійти до кінця березня. До того ж найближчим часом усі регіони отримають подібні тести від держави. Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


- Наша область готова до ймовірного спалаху епідемії коронавірусу. Медичні працівники повністю забезпечені захисними окулярами й рукавичками, а кількість одноразових костюмів біозахисту збільшилася майже втричі. Ще додатково на 400 тис. грн придбаємо засоби індивідуального захисту, – заявив Олег Синєгубов.


Він зазначив, що в області є 639 інфекційних ліжка, 241 з яких – боксоване. Крім того, є 98 окремих боксів для одномісного розміщення хворих. У разі необхідності інші лікарні перепрофілюють під потреби хворих на коронавірус.


Нагадаємо, з 12 березня  закривають на карантин навчальні заклади мінімум до 3 квітня. Також будуть заборонені масові зібрання, у яких запланована участь понад 200 людей, а спортивні змагання можуть проводитися тільки з дозволу міжнародних організацій і без глядачів. Такі профілактично-обмежувальні заходи запровадив Уряд через спалах коронавірусу в світі.


11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу в світі.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавирус карантин

Комментарии: 7

526
VsegdaProtiv:
Сегодня, 10:54

Пипец! на одного человека нужно два теста, а тут на всю область 100! В штатах прошли тестирование больше миллиона человек! Того у нас и есть всего один выявленый случай, просто нету тест-систем...


+19
113
mullet:
Сегодня, 11:27

Цитата: VsegdaProtiv

В штатах прошли тестирование больше миллиона человек!

Хватит распространять ерунду, в США как раз дикая проблема с тестами, почти никого не тестировали и до сих пор вирус распространяется незамеченным благодаря некомпетентности и бюрократии Трампа.

 

"No official number exists, but fewer than 5000 people in the United States had received a test as of 9 March, according to an Atlantic article that attempted to tally the total."


-10
183
Всеволод:
Сегодня, 11:38

100? 100тысяч в неделю может имелось в виду? 


+1
788
shoni1970:
Сегодня, 11:47

Краще напишіть скільки у нас в місті діючих апаратів штучної вентиляції легень, барокамер, бронхоскопів для відсмоктування слизу з бронхів. Адже помирають люди саме від задухи, і потребують саме апаратного лікування.



 


+14
3 064
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:59

Цитата: shoni1970
скільки у нас в місті діючих апаратів штучної вентиляції легень,
На пальцях  легко їх перерахуєте, можливо навіть одніє руки



Цитата: VsegdaProtiv
просто нету тест-систем...

1200 на всю Украину закупили и все они в Киеве, в областях их пока нет


+8
113
mullet:
Сегодня, 12:04

Тестируют (вне Китая) массово только в Корее и в Италии. Разница в том, что карантинные меры в Корее приняли гораздо раньше и гораздо серьезнее, поэтому там вспышка уже пошла на спад. Если соблюдать гигиену, не собираться в массы и не выходить на улицу если болен - можно будет обойтись теми мед средствами, что есть.

 

P.S.: Телеграф, может сделаете обширную статью для информирования людей, снижения паники?

Вот например, довольно информативно medium . com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca


+5
392
КиТ:
Сегодня, 12:11

Він зазначив, що в області є 639 інфекційних ліжка, 241 з яких – боксоване. Крім того, є 98 окремих боксів для одномісного розміщення хворих.

Во-первых, это очень мало в случае чего...

А во-вторых, очень хотелось бы, чтобы активисты вместе с журналистами проинспектировали эти ліжка. В каком они состоянии и не заняты ли они другими пациентами. 


+8
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