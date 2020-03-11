Пандемія коронавірусу: для Полтавщини закуплять 100 експрес-тестів на коронавірус

Обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавщини закупила 100 експрес-тестів на коронавірус, які мають надійти до кінця березня. До того ж найближчим часом усі регіони отримають подібні тести від держави. Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що в області є 639 інфекційних ліжка, 241 з яких – боксоване. Крім того, є 98 окремих боксів для одномісного розміщення хворих. У разі необхідності інші лікарні перепрофілюють під потреби хворих на коронавірус.
Нагадаємо, з 12 березня закривають на карантин навчальні заклади мінімум до 3 квітня. Також будуть заборонені масові зібрання, у яких запланована участь понад 200 людей, а спортивні змагання можуть проводитися тільки з дозволу міжнародних організацій і без глядачів. Такі профілактично-обмежувальні заходи запровадив Уряд через спалах коронавірусу в світі.
11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу в світі.