У Кременчуці водій вантажівки намагався відкупитися від поліцейських

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Керманич не виконав вимогу дорожнього знаку та не мав при собі полісу обов'язкового страхування

11 березня на вулиці Чумацький Шлях водій вантажівки, аби не відповідати за правопорушення, намагався відкупитися від поліцейських.





За інформацією патрульної поліції Кременчука, близько опівночі копи побачили вантажний автомобіль Volvo, який не виконав вимогу дорожнього знаку, а при перевірці документів керманич не мав при собі полісу обов'язкового страхування.





Аби уникнути відповідальності, 33-річний чоловік почав пропонувати патрульним хабар. Попередження про кримінальну відповідальність не подіяли, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Тепер чоловіку загрожує ще й кримінальна відповідальність за дачу неправомірної вигоди службовій особі.