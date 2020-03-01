На Полтавщині підрядники вкрали мільйон гривень під час ремонту школи

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У Ліцеї майбутнього в Омельницькій територіальній громаді Кременчуцького району підрядники під час ремонту навчального закладу вкрали більше мільйона гривень державних коштів. Про це йдеться на сайті Полтавської ОДА.





У ліцеї проводили капітальний ремонт, зокрема, роботи по термодернізації будівлі на загальну суму понад 10,82 млн грн. Як з'ясувалося, підрядники протягом 2018 року – першого півріччя 2019 року штучно завищували вартість робіт і будівельних матеріалів. За допомогою такого механізму вони привласнили більше мільйона гривень з обласного та місцевого бюджетів, виділених Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА та Омельницькою ОТГ.





Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів, вилучили фінансову та платіжну документацію і з'ясували фактичні витрати підприємства, яке здійснювало будівельні роботи.





За вказаним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Слідство триває.