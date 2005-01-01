На Закарпатті кременчуцькі туристи відсвяткували 8 Березня бійкою з місцевими

Сегодня, 09:03 Просмотров: 711

8 березня у Берегово кременчуцькі туристи побилися з місцевими. За інформацією пресслужби поліції Закарпатської області, повідомлення про бійку у місті Берегово по вулиці Мужайська надійшло близько 20.45. За викликом виїхали поліцейські Управління поліції охорони та бійці Роти поліції особливого призначення.





З'ясувалося, що там відбувся конфлікт між місцевими мешканцями та жителями Кременчука. Сварка переросла у масову бійку. Громадян, причетних до хуліганства, встановили та запросили до відділку поліції для дачі пояснень.





За фактом хуліганства слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування. Призначено ряд експертиз.