Школярам з автоматами та листівками провели лекцію «Армія з народом»

Сегодня, 08:08 Просмотров: 318 Комментариев: 1

У приміщенні КСК «Дивограй» в Омельнику Кременчуцького району представники Кременчуцького об'єднаного міського комісаріату поспілкувалися зі школярами.





За інформацією пресслужби військкомату, на агітаційно-патріотичному заходы «Армія з народом» підростаюче покоління ознайомилося з навчальною зброєю: автомат АК-74, РПК, ПМ. Також підполковник Проценко В. В., майор Коваль.Т.А., капітан Василенко А.Г. та старший солдат Степаненко Д. В. представили для школярів та охочих макети мінно-вибухових пристроїв.



