Кременчуг

Школярам з автоматами та листівками провели лекцію «Армія з народом»

Сегодня, 08:08 Просмотров: 318 Комментариев: 1

 

Також хлопцям та дівчатам показали макети мінновибухових пристроїв

У приміщенні КСК «Дивограй» в Омельнику Кременчуцького району представники Кременчуцького об'єднаного міського комісаріату поспілкувалися зі школярами.


За інформацією пресслужби військкомату, на агітаційно-патріотичному заходы «Армія з народом» підростаюче покоління ознайомилося з навчальною зброєю: автомат АК-74, РПК, ПМ. Також підполковник Проценко В. В., майор Коваль.Т.А., капітан Василенко А.Г. та старший солдат Степаненко Д. В. представили для школярів та охочих макети мінно-вибухових пристроїв.


 

0
Автор: Альона Душенко Источник фото: Кременчуцький військкомат
Теги: військкомат

Комментарии: 1

1 042
hunter:
Сегодня, 10:30

А какже карантин,или там 59 человек?smile


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх