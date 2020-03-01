На Дніпропетровщині вилучили 820 л паленої «елітки», яку збували на Полтавщині

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На Дніпропетровщині вилучили 820 л паленої «елітки», яку збували на Полтавщині, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





Прокуратура Полтавщини спільно з податковою міліцією Полтавської та Дніпропетровської областей на території останньої припинили діяльність осіб, які займалися незаконним виготовленням та реалізацією алкогольних напоїв елітних брендів без марок акцизного збору.





Під час обшуків вилучили обладнання для масового виробництва лікеро-горілчаних виробів (насоси, труби, лічильники, пластикові ємності тощо), 1200 літрів спиртової сировини, 820 літрів лікеро-горілчаних виробів на понад 850 тис. грн.









За версією слідства, алкогольні напої виготовляли, змішуючи етиловий спирт із водою та додаючи харчові барвники і ароматизатори. Продавали на території Полтавської, Дніпропетровської та Київської областей через інтернет-сайти та telegram-канали. Доставка клієнтам здійснювалася через пошту, а оплата – грошовими переказами.





Досудове розслідування триває за ч. 1, 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей).



