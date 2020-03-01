Матчі «Кременя» відбудуться при порожніх трибунах

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22 березня футбольний клуб «Кремінь» приймає на своєму стадіону «Минай» при порожніх трибунах. У зв'язку із введенням карантину в Україні цей матч відбудеться без глядачів. Про це повідомив директор МФК Кремінь Андрій Недяк з посиланням на рішення ПФЛ, яке прийняли сьогодні.





Карантин триватиме до 4 квітня, за цей час кременчуцька команда зіграє гру на виїзді у Краматорську (також без глядачів), а 4 квітня має прийняти Волинь.





Виконком Федерації футболу Кременчука завтра, 12 березня, прийме рішення щодо проведення ігор чемпіонату Кременчука з футзалу. Щодо тренувань дітлахів в академії «Кремінь» - чекають розпорядження з Управління молоді та спорту Кременчуцького виконавчого комітету.