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Матчі «Кременя» відбудуться при порожніх трибунах

Сегодня, 17:37 Просмотров: 402

 

Рішення щодо ігор чемпіонату Кременчука з футзалу Виконком Федерації футболу Кременчука прийме завтра 12 березня

22 березня футбольний клуб «Кремінь» приймає на своєму стадіону «Минай» при порожніх трибунах. У зв'язку із введенням карантину в Україні цей матч відбудеться без глядачів. Про це повідомив директор МФК Кремінь Андрій Недяк з посиланням на рішення ПФЛ, яке прийняли сьогодні.


Карантин триватиме до 4 квітня, за цей час кременчуцька команда зіграє гру на виїзді у Краматорську (також без глядачів), а 4 квітня має прийняти Волинь.


Виконком Федерації футболу Кременчука завтра, 12 березня, прийме рішення щодо проведення ігор чемпіонату Кременчука з футзалу. Щодо тренувань дітлахів в академії «Кремінь» - чекають розпорядження з Управління молоді та спорту Кременчуцького виконавчого комітету.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Минай
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